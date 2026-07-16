El atasco en la recogida de neumáticos usados bloquea los talleres de vehículos valencianos

Las asociaciones provinciales de talleres de reparación de vehículos de Valencia (Fevauto) y de Castellón (Astrauto) han alertado a la dirección general de Calidad y Educación Ambiental de los continuos retrasos que sufren los talleres en la recogida de neumáticos fuera de uso (NFU) por el peligro para la seguridad y la salud dada la limitación de espacios que afecta a esta actividad, así como el riesgo de incendios.

Según fuentes de Femeval, laa retirada de los NFU se está produciendo con retrasos que alcanzan una media de dos meses desde la solicitud de recogida, muy por encima del plazo máximo de 15 días naturales establecido en el Código Voluntario de Buenas Prácticas suscrito por todas las partes implicadas. "Estas demoras provocan la acumulación de cantidades que exceden la capacidad de sus instalaciones. Una falta de espacio que limita la actividad del taller y obliga, además, a no poder ofrecer el servicio de cambio de neumáticos", explican esta mismas fuentes.

Inseguridad jurídica

Fevauto y Astrauto alertan también de la inseguridad jurídica que genera. Al continuar almacenando los residuos durante meses, los talleres pueden verse expuestos a inspecciones ambientales, requerimientos administrativos o sanciones.

Directivos de Fevauto y Astrauto, en con el director general de Calidad y Educación Ambiental. / Levante-EMV

Para abordar esta problemática, el secretario técnico de Astrauto, Pablo Colom, y la secretaria técnica de Fevauto, María José Lladró, se han reunido con el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco Coll, y el responsable de Inspección Medioambiental, Joaquín Sala Marín, quienes han mostrado su predisposición a analizar posibles vías de actuación para mejorar el servicio de retirada y evitar que los retrasos sigan perjudicando a los talleres.

Entidades autorizadas

La gestión de la recogida y retirada de los neumáticos fuera de uso está regulada por el Real Decreto 1619/2005, y los sistemas integrales de gestión (SIG), que en España corresponde a las entidades SIGNUS y TNU, son los autorizados para llevarla a cabo estableciendo sus propias condiciones respecto a cantidades mínimas y plazos.

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En las provincias de Valencia y Castellón, 'SIGNUS' es el principal sistema encargado de organizar esta recogida, que realiza a través de la empresa EMA POVEDA. Al respecto, Fevauto y Astrauto se han reunido también con Oscar Tomás, responsable de operaciones de 'SIGNUS' Sistema Integrado de Gestión de Neumáticos Usados y con Ángel Poveda, gerente de EMA POVEDA, para abordar la problemática y definir soluciones conjuntas para reducir los retrasos en la retirada de los neumáticos para que en breve esta situación mejore notablemente.