Así avanzan las obras de nueva terminal de contenedores del puerto de València

Las obras de la terminal norte de contenedores en la ampliación del puerto de València avanzan tras año y medio del inicio de las mismas. Están en marcha tras la adjudicación de los trabajos a la UTE formada por Acciona Construcción, Jan de Nul y Grupo Bertolín por más de $591 millones. Una vez queden finalizados las obras de construcción del nuevo muelle de contenedores, que se iniciaron a finales de 2024 y que tienen un plazo de ejecución de 54 meses, comenzarán los trabajos a realizar por el adjudicatario.

La terminal ocupará unas 137 hectáreas y tendrá capacidad para cinco millones de TEU (unidad de veinte pies).La obra pública más importante de Valenciaport avanza con las labores de construcción del nuevo muelle y dragados continúan, aunque el proyecto ha acumulado algunos retrasos. Dentro de los trabajos, se contempla el desmantelamiento del dique de la primera fase y el traslado del faro histórico de 1890 frente al edificio Veles e Vents.

Inversiones de MSC

Una vez completada la obra civil por parte de la Autoridad Portuaria, la empresa TIL (del grupo MSC) invertirá algo más de 1.000 millones de euros para su equipamiento y explotación. Contará con 1.970 metros de línea de atraque y capacidad para gestionar 5 millones de contenedores al año bajo un modelo completamente electrificado y de cero emisiones. La inversión público-privada conjunta prevista entre la APV y TiL supera los 1.600 millones de euros, repartidos entre los 1.098.237.000 euros que aportará el operador y los 591.905.764,46 euros de la APV destinados a la construcción del nuevo muelle.

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La Autoridad Portuaria de Valencia adjudicó los trabajos de construcción del nuevo muelle a la UTE formada por Acciona Construcción, Jan de Nul NV y Grupo Bertolín por un importe de 591.905.762,46 euros.