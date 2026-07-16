CaixaBank reconoce a la empresa valenciana Maxcolchon por su contribución a la vacunación de cerca de 44.000 niños de países africanos

La empresa valenciana Maxcolchon ha sido reconocida por su compromiso con la Alianza para la Vacunación Infantil, impulsada por la Fundación ”la Caixa” y Gavi, the Vaccine Alliance, con el apoyo de la Fundación Gates y la colaboración del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal). A través de sus donaciones, esta compañía ha contribuido a vacunar, entre 2021 y 2026, a 43.983 niños en países de África contra enfermedades prevenibles, pero aún letales en muchas regiones del mundo.

El acto de reconocimiento ha tenido lugar en la sede territorial de CaixaBank en Valencia y ha contado con la presencia de Olga García, directora territorial de CaixaBank en Comunidad Valenciana y Región de Murcia; Soraya Casado, responsable territorial de la Fundación “la Caixa” en la Comunidad Valenciana; y Guadalupe Segura, directora comercial de Maxcolchon; además de otros directivos de la entidad financiera y la empresa reconocida.

Durante el encuentro se han puesto en valor los más de 18 años de esta iniciativa, impulsada por la Fundación “la Caixa” y Gavi, the Vaccine Alliance con la colaboración de Fundación Gates y con el apoyo del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) que lucha contra enfermedades prevenibles pero que suponen un gran riesgo para la vida de los menores en sus países de origen debido a las dificultades de acceso a la sanidad.

Vacunación infantil

Juntos han conseguido inmunizar a más de 13 millones de niños principalmente contra la neumonía, una infección pulmonar que todavía hoy sigue siendo la principal causa de mortalidad infantil en el mundo, y protegerles contra enfermedades como el tétanos o la difteria, entre otras, gracias a la vacuna pentavalente.

Para ello, el programa de vacunación infantil cuenta con las aportaciones de la Fundación ”la Caixa”, las donaciones recibidas por parte de 7.500 empresas de toda España y de clientes de la CaixaBank, y las aportaciones de la Fundación Gates. A través de la fórmula matching fund, un elemento diferencial que multiplica por 4 el impacto. Cada euro donado se convierte en cuatro, gracias al compromiso conjunto de la Fundación “la Caixa” y Fundación Gates. Así, con la fórmula 1 = 4, por cada euro donado, la Fundación ”la Caixa” añade otro euro y la Fundación Gates añade dos euros más.

En total, han sido vacunados 13 millones de niños de 10 países de África, pero también de Latinoamérica, como Mozambique, Camerún, Etiopía, Honduras, Mauritania, Nicaragua, República Centroafricana, Sudán, Bolivia, y Tanzania.

Alianza empresarial

Durante el encuentro, Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha destacado que “debemos seguir fortaleciendo esta alianza empresarial para la vacunación infantil que ha demostrado de manera rotunda que entre todos podemos cambiar el destino de muchos niños y niñas que, desgraciadamente, nacen y viven en contextos de gran vulnerabilidad”.

Noticias relacionadas

Por su parte, Guadalupe Segura ha comentado que “cada vacuna representa una oportunidad de vida. Saber que nuestra colaboración ha ayudado a proteger a casi 44.000 niños nos recuerda que las empresas también podemos contribuir a construir un mundo más justo. Es un orgullo formar parte de una alianza capaz de transformar pequeñas aportaciones en un impacto tan extraordinario."