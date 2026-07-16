El fondo CBRE IM compra dos edificios de 147 viviendas de alquiler en Quart de Poblet

La gestora de fondos CBRE Investment Management (CBRE IM), en representación de un fondo gestionado por la firma, ha comprado un doble edificio de 147 viviendas en el PAI Molí d'Animeta de Quart de Poblet. El inmueble pertenecía al fondo institucional estadounidense Corebridge Real Estate Investors.

El complejo está integrado por dos edificios que suman un total de 147 viviendas (entre uno y cuatro dormitorios), además de locales comerciales, plazas de aparcamiento y trasteros. Desde la gestora CBRE IM destacan que el inmueble, construido en 2022, se encuentra actualmente totalmente arrendado. La firma destaca el buen rendimiento del activo, con inquilinos arrendados a largo plazo.

Sostenibilidad

En el plano medioambiental, CBRE IM asegura que la inversión se alinea con los objetivos de sostenibilidad de su fondo. El edificio dispone de una calificación energética B y cumple con las exigencias del mercado institucional (de fondos). No obstante, la gestora ya ha identificado margen de mejora mediante la implantación de medidas específicas, entre las que destacan la instalación de placas fotovoltaicas y de sistemas de telemedida.

El complejo ofrece conexión directa en metro con el centro de Valencia en menos de 20 minutos, facilitando el acceso al aeropuerto y a los principales centros de trabajo. Esta conectividad, sumada a la diversidad de tipologías de viviendas y al entorno rodeado de zonas verdes, permite atraer a un perfil variado de residentes que abarca desde familias hasta jóvenes profesionales, según la compañía.

Rentabilidad

Hilke Nijmeijer, director sénior de cartera de CBRE Investment Management, subraya el carácter estratégico de la operación al señalar que esta adquisición refleja el compromiso continuado de la firma con la incorporación de activos residenciales de renta asequible y de alta calidad que ofrezcan a sus inversores ingresos estables y rentabilidades sostenibles.

Asimismo, Nijmeijer apunta que el pleno nivel de ocupación aporta flujos de caja estables y protegidos frente a la inflación, lo que, sumado a la fortaleza del mercado del alquiler de Valencia, sitúa a esta inversión en una posición óptima para la firma al ofrecer rentabilidad a largo plazo.

Fortaleza

Por su parte, Antonio Roncero, Responsable de Transacciones para Iberia de CBRE IM, destaca que el sector residencial continúa mostrando unos fundamentales muy sólidos, especialmente en ciudades como València, donde el crecimiento demográfico y la urbanización están impulsando la demanda de alquiler de manera sostenida. Roncero recuerda que la nueva oferta de vivienda sigue siendo limitada en Valencia, lo que genera un déficit estructural de vivienda. En este escenario, el directivo defiende que activos como el recién adquirido resultan esenciales para proveer alojamiento en ubicaciones donde la demanda supera claramente a la oferta disponible.

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La transacción ha contado con un amplio respaldo de firmas profesionales. Por la parte compradora, CBRE IM ha sido asesorada por CMS (área legal), Elix (área técnica y comercial), PwC (área financiera) y Garrigues (área fiscal). Por la parte vendedora, Corebridge Financial ha contado con el asesoramiento legal de Hogan Lovells y con Savills para la gestión de la venta.