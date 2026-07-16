El Gobierno rechaza rebajar a 16 años la edad para trabajar en la construcción

El Gobierno rechaza la petición de la patronal de la construcción valenciana de rebajar la edad para poder empezar a trabajar en las obras a los 16 años. El Ministerio de Trabajo advierte de que la seguridad de los jóvenes está por encima de la falta de trabajadores. Los sindicatos UGT y CC OO también se oponen frontalmente a que los menores de 18 años puedan entrar en las obras.

El sector necesita 60.000 nuevos trabajadores para hacer frente a las obras en marcha en Valencia, Alicante y Castellón. Ante esta situación, la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec) y la Federación de Contratistas de Obras de la Administración de la Comunitat Valenciana (Fecoval) coinciden en que es necesario recuperar la figura del aprendiz de obra y permitir a los jóvenes de entre 16 y 18 años entrar en el sector en tareas que "no conlleven riesgo" y reclaman al Gobierno el cambio.

Trabajo ha cerrado la puerta al cambio legal. "En el Ministerio de Trabajo y Economía Social consideramos que la salud y la seguridad de las personas trabajadoras han de estar por encima de cualquier otra consideración y que no puede ser moneda de cambio para abordar las dificultades de incorporar mano de obra a un sector en el que la prevención de riesgos laborales es tan fundamental", advierten desde el departamento ministerial.

Más accidentes mortales

Las mismas fuentes lamentaron: "En 2025, los accidentes mortales aumentaron un 21 % y la construcción cerró el año como el sector con mayor siniestralidad. Por eso es especialmente importante ahondar en la prevención de riesgos laborales y reforzar las garantías tal y como se plasma en la nueva ley que propone Trabajo".

Los sindicatos están radicalmente en contra de la propuesta de la patronal de la construcción por los riesgos que conlleva e insisten en que hay que primar la seguridad de los jóvenes. Cristina Solera, secretaria de Acción Sindical y Salud Laboral de CCOO del Hábitat del País Valencià, advierte de que «el convenio general de la construcción prohíbe trabajar a los menores de 18 años por la peligrosidad. En parte, no hay relevo generacional por el riesgo que supone trabajar en la obra. A la gente le da miedo».

Obreros en un edificio en construcción en València. / Miguel Ángel Montesinos

Natividad Morilla, secretaria del Sector Construcción y Minería de UGT PV, subraya que «con la cantidad de siniestralidad laboral que hay en el sector, no se puede apoyar una rebaja de la edad para entrar a trabajar en las obras. El problema de la falta de mano de obra en el sector son los salarios. Un peón puede cobrar unos 1.200 euros netos. El sueldo ronda entre los 18.000 y los 19.000 euros brutos al año», alerta.

Sin mano de obra

La construcción española atraviesa una crisis estructural de trabajadores. Según BBVA Research, las vacantes sin cubrir se han cuadriplicado entre 2016 y 2026. Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y la travesía por el desierto que vivió el sector entre 2008 y 2015, miles de trabajadores de la construcción cambiaron de profesión y no se produjo un relevo generacional.

Mientras en 2007 el 20 % de los albañiles tenía menos de 30 años, actualmente ese porcentaje apenas alcanza el 5 %. En contraposición, más del 65 % de los trabajadores supera los 45 años. Los jóvenes han perdido interés en los oficios tradicionales y prefieren carreras universitarias o empleos tecnológicos. El 70 % de las vacantes en albañilería, fontanería y electricidad no se cubren en menos de 30 días.

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Más formación

Ante esta situación, desde el Ministerio de Trabajo aseguran que se va a impulsar la formación. "Este departamento trabaja ya mano a mano con el sector para avanzar en medidas de formación que permitan mejorar la cualificación y hacer más atractiva la oferta de los sectores como la construcción o el metal con una inversión total de 35 millones de euros. Mejores condiciones laborales y mayor cualificación redundarán en la calidad de la oferta que permitirá incorporar el talento de más hombres y también de más mujeres", asegura Trabajo.