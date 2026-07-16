Helados Estiu factura 164 millones y gana 9,3 tras ampliar ventas a treinta países

La empresa valenciana Helados Estiu, proveedora de Mercadona, cierra el ejercicio 2025 superando los 46 millones de litros de helado vendidos y alcanzando una facturación de 164 millones de euros. El beneficio neto ascendió a 9,3 millones de euros y las inversiones realizadas durante el ejercicio fueron de 7 millones de euros, consolidando una inversión de más de 20 millones de euros destinada a la ampliación de sus capacidades de producción.

Respecto al ejercicio anterior, Helados Estiu ha registrado un crecimiento sólido en sus principales indicadores. La facturación ha pasado de cerca de 150 millones de euros en 2024 a 164 millones en 2025, lo que supone un incremento superior al 9%. Asimismo, la compañía ha superado los 46 millones de litros de helado vendidos frente a los 45 millones del ejercicio anterior, mientras que el beneficio ha crecido desde los 8,8 millones de euros hasta los 9,3 millones. Los beneficios se han reinvertido en el último ejercicio en ampliar las capacidades con nuevos lineales que responden al incremento de la producción. En el próximo ejercicio, se proyectará la ampliación de sus instalaciones en Cheste con la construcción de una nueva nave.

Investigación

Estos resultados consolidan la evolución positiva de la heladera valenciana, que dirige María José Félix, y refuerzan su capacidad de crecimiento sostenido apoyado en la innovación, la eficiencia y la visión internacional. Los productos de Helados Estiu se venden en más de 30 países. La compañía continúa consolidando su posición como referente del sector heladero gracias a la calidad, innovación y capacidad de adaptación a las nuevas tendencias de consumo. Su departamento de I+D+i es uno de los pilares fundamentales que, gracias a su vínculo con proveedores, clientes, centros tecnológicos y fundaciones, como KM0, testean constantemente y se inspiran para crear nuevos productos que sorprendan al mercado.

Fabrica de Cheste, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Novedades

Entre las novedades más destacadas de la campaña se encuentra el lanzamiento del nuevo 'Helado Pistacho'. Asimismo, la compañía amplía su gama de productos indulgentes con el nuevo 'Dochi Tarta de la Abuela', una innovadora propuesta inspirada en uno de los postres más tradicionales, que combina helado sabor vainilla, masa suave de galleta y salsa de avellana con trocitos crujientes, en un formato snack diferencial y sorprendente que hace un guiño a sus famosos mochis.

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Estas dos novedades, en España, se unen al lanzamiento de 'dochis natas do ceu', un helado que en Portugal ha tenido mucho éxito pues recuerda a un postre típico luso y que se vende en exclusiva en Mercadona, y también los nuevos sabores de mochis que se exportan, como el de especulos de galleta, de sandía o frambuesa.