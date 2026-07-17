Comprar una vivienda en la C. Valenciana exige disponer de 67.000 euros de ahorro

Comprar una vivienda de precio medio en la Comunitat Valenciana exige disponer de alrededor de 67.000 euros de ahorro antes de solicitar una hipoteca. Aunque esta cifra se sitúa por debajo de la requerida en los mercados con mayor presión inmobiliaria, como Madrid (111.700 euros) o Baleares (107.000 euros), representa un importante desembolso inicial para miles de compradores, según un análisis de la red de inmobiliarias Keller Williams.

El estudio sitúa a la Comunitat Valenciana entre los mercados donde el acceso a la propiedad exige un esfuerzo económico significativo, con una diferencia de 35.500 euros respecto a Extremadura, la comunidad autónoma donde menos ahorro previo se necesita para comprar una vivienda. En el caso de la ciudad València ya hace falta tener más de 85.000 euros ahorrados para dar la entrada de un piso de noventa metros cuadrados.

Aunque las entidades financieras suelen conceder hipotecas de hasta el 80 % del valor de compra de una vivienda, el comprador debe aportar con sus propios recursos el 10 % restante, además de asumir los impuestos y gastos derivados de la operación. Ese desembolso inicial, que debe reunirse antes incluso de solicitar la financiación, asciende en la Comunitat Valenciana a 67.000 euros, una cantidad que continúa suponiendo una importante barrera de entrada para muchas familias.

La cifra es inferior a la de Canarias (74.000 euros), pero superior a la de Andalucía (63.000 euros), Aragón (56.000 euros), Castilla y León (46.000 euros), Castilla-La Mancha (39.000 euros) y Extremadura (31.500 euros).

Barrera de acceso

"La Comunitat Valenciana mantiene un mercado muy dinámico, pero acceder a una vivienda sigue exigiendo un importante esfuerzo de ahorro previo. Cada vez encontramos más compradores con ingresos suficientes para afrontar una hipoteca que, sin embargo, necesitan más tiempo para reunir el capital inicial que exige la operación", explica Leonardo Cromstedt, CEO de Keller Williams España-Andorra.

Esto hace que, en la práctica, miles de familias puedan asumir una cuota hipotecaria similar —e incluso inferior— al precio que actualmente pagan por un alquiler, pero permanezcan fuera del mercado porque no disponen del capital inicial que exige la operación.

Esta nueva realidad está modificando el comportamiento de los compradores. Según los datos internos de Keller Williams, el 36 % de las personas que aplazan la compra de una vivienda lo hace porque todavía no ha conseguido reunir el ahorro necesario para afrontar la entrada y los gastos de adquisición, pese a disponer de ingresos suficientes para asumir una cuota hipotecaria.

Ayuda de los padres

La dificultad para ahorrar está teniendo también un impacto directo sobre las familias. Según el análisis realizado por la compañía, el 78% de las operaciones de primera vivienda cerradas durante 2026 contó con algún tipo de ayuda económica de padres o familiares, mediante donaciones, préstamos o anticipos patrimoniales destinados a completar el desembolso inicial.

"Hace unos años la ayuda familiar era una circunstancia excepcional. Hoy forma parte de un número creciente de operaciones y, en muchos casos, marca la diferencia entre poder comprar una vivienda o tener que seguir esperando varios años más", añade Cromstedt.

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El estudio pone de manifiesto igualmente un cambio en la geografía de la demanda. El 18% de los compradores terminó adquiriendo su vivienda en un municipio distinto al inicialmente previsto, buscando mercados donde el esfuerzo económico inicial fuera menor, mientras que el 41% redujo el presupuesto con el que comenzó la búsqueda para adaptar la operación a sus posibilidades reales.