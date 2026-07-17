Las empresas privadas valencianas generan el 83 % de la riqueza y sostienen casi nueve de cada diez empleos

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha presentado hoy en Dénia los resultados del 'Barómetro del Empresario' con foco en la Comunitat Valenciana, en un acto organizado junto con el Consejo de Cámaras y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Según este estudio, las empresas generan el 85,6% del empleo existente en España, lo que equivale a algo más de 19 millones de puestos de trabajo. Este informe es un proyecto nacional impulsado por AVE en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y la consultora GAD3 para ofrecer datos objetivos sobre la aportación de las empresas a la sociedad y conocer cómo perciben los ciudadanos la figura del empresario.

En la citada autonomía porcentajede empleo asciende hasta el 86,8%, situándose por encima de la media nacional y confirmando el protagonismo del tejido empresarial valenciano en la creación de oportunidades laborales. Prueba de la importancia que tienen las empresas en la creación de empleo es el hecho de que del empleo que se ha creado en España desde 2019 (2,44 millones de puestos de trabajo), el 88% lo ha generado el sector privado.

La contribución empresarial resulta igualmente decisiva en la generación de riqueza. En 2025, el 86,9% del Producto Interior Bruto español fue generado por el sector privado. En el caso de la Comunitat Valenciana, el peso del sector privado sin incluir la sanidad, la educación y los servicios sociales producidos por el sector privado, ya que las estadísticas regionales no permiten separar a nivel regional la parte pública de la privada de estos sectores) sobre el valor añadido bruto alcanza el 82,9%, ligeramente por encima de la media nacional (82,7%).

Durante la presentación de resultados, el director adjunto de Investigación del Ivie y catedrático de la Universitat de València, Joaquín Maudos, ha expuesto las principales conclusiones de este informe, que cuantifica el peso real del sector privado en la economía española y confirma que las empresas continúan siendo el principal motor de creación de riqueza y empleo.

Inversiones

Durante 2025, casi nueve de cada diez euros invertidos en España (89,6%) procedieron del sector privado, porcentaje que en la Comunitat Valenciana se sitúa en el 88,8%. En ámbitos especialmente estratégicos para la competitividad, como la inversión en tecnologías de la información y la comunicación, la Comunitat Valenciana presenta incluso un peso superior al conjunto de España (90,3% vs 89,3%), mientras que en activos intangibles mantiene todavía margen de mejora al presentar un peso del sector privado por debajo de la media nacional (92,8% vs 94,8%).

Para dar contexto a la situación actual de digitalización de las empresas, Fundación LAB Mediterráneo publicó en junio de 2026 un Informe de Economía Digital en la Comunitat Valenciana, en el que se concluye que solo el 14,1% de las empresas con presencia digital ha incorporado herramientas de gestión digital avanzada, como analítica de datos, servicios en la nube o inteligencia artificial. Asimismo, únicamente el 1,9% ha implantado soluciones avanzadas de ciberseguridad y el 15,2% ha incorporado especialistas en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Por otra parte, el Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunitat Valenciana 2025 contabiliza que el esfuerzo inversor en I+D del sector privado (gasto sobre porcentaje del PIB) ha crecido en los últimos años, hasta alcanzar los 800 millones de euros, sin embargo, para alcanzar la media nacional sería necesaria una inversión adicional de 380 millones por parte del sector empresarial.

Noticias relacionadas

Imagen positiva

El presidente de GAD3, Narciso Michavila, ha presentado los resultados de la encuesta realizada en la Comunitat Valenciana sobre la valoración social del empresario y ha resaltado que “en España no faltan empresarios, lo que falta es cultura empresarial. Es decir, comprender el papel del empresario desde la sociedad, pero también desde las instituciones”. Los resultados muestran una evolución favorable respecto a la percepción pública. El 77% de los encuestados afirma tener una imagen positiva o muy positiva de los empresarios, mientras que el 69% considera que esa imagen se ha mantenido o incluso ha mejorado durante el último año, reflejando una progresiva consolidación del reconocimiento social hacia la actividad empresarial.