Mediterráneo Culinary Center presenta su nueva identidad y refuerza la formación gastronómica

Cámara Valencia ha celebrado una jornada de puertas abiertas para presentar la nueva identidad de su escuela de cocina, Mediterráneo Culinary Center, y su apuesta por la Formación Profesional especializada en gastronomía, hostelería y nutrición. El encuentro ha servido para mostrar el proyecto educativo, su conexión con las empresas y el papel estratégico de la formación para fortalecer uno de los sectores con mayor impacto económico y proyección de la Comunitat Valenciana.

La renovación de la marca responde a una evolución del proyecto educativo cuyo objetivo es formar profesionales capaces de responder a las nuevas necesidades de un sector cada vez más exigente y contribuir al desarrollo económico del territorio.

Durante la jornada, los asistentes han recorrido las instalaciones del centro y han conocido de primera mano su metodología formativa, basada en el aprendizaje práctico y en el contacto permanente con la realidad del sector. El nuevo Mediterráneo Culinary Center refuerza además su vínculo con empresas, restaurantes y profesionales para facilitar la inserción laboral del alumnado.

Necesidades del mercado

La directora de Mediterráneo Culinary Center, Cristina Vicente, ha destacado que "hacemos una formación alineada con las necesidades del mercado y que en todo momento pueda ser relevante para el participante y para las propias empresas que nos acogen". Asimismo, ha subrayado la importancia de preparar perfiles completos para el sector: "Las habilidades transversales son las que van a marcar la diferencia en su currículum y en el desarrollo que van a hacer estos profesionales dentro de un restaurante, una compañía y del sector", destaca la dirigente de este centro de formación.

Con más de 1.500 metros cuadrados de instalaciones especializadas, cocinas de última generación y espacios diseñados para reproducir entornos reales de trabajo, la escuela inicia esta nueva etapa con una oferta académica que combina titulaciones oficiales de Formación Profesional y programas de especialización. Entre ellas destacan el grado medio en Cocina y Gastronomía, el grado superior en Dirección de Cocina y el grado sperior en Dietética, además de programas técnicos especializados en Técnicas Culinarias y Pastelería, todos ellos con un marcado carácter práctico y con formación en empresas del sector.

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Conexión con las empresas

La nueva identidad de Mediterráneo Culinary Center reafirma el compromiso de Cámara Valencia con una formación de calidad, conectada con las empresas y orientada a impulsar el talento que demanda la gastronomía valenciana.