La presión del alquiler alcanza su máximo histórico con 138 interesados por vivienda en Valencia

La presión del alquiler ha alcanzado su máximo histórico en Valencia con 138 interesados por cada piso que sale al mercado. El precio medio ha roto la barrera de los 1.100 euros, según un estudio del Observatorio del Alquiler. Para ponerlo en contexto, los expertos advierten de que un mercado está en riesgo cuando cada inmueble de alquiler atrae a 30 personas.

En paralelo, los alquileres en la Comunitat Valenciana se encarecieron un 3,1% de media en el segundo trimestre de 2026 con respecto al cierre de 2025. La subida del precio medio al arrendar una vivienda pasó de 1.033 a 1.065 euros, según el análisis elaborado por el Observatorio del Alquiler (entidad impulsada por la Fundación Alquiler Seguro).

Si al cierre de 2025 cada inmueble que salía al mercado en la Comunitat Valenciana recibía 84 contactos en diez días, durante el segundo trimestre del 2026 esta cifra ha aumentado hasta 101. Por zonas, la presión crece en Valencia y llega al máximo de 138, un nivel muy crítico; en Castellón, 43 y, en Alicante, la cifra se sitúa en 67.

Precio de las rentas

Valencia se mantiene como el área más cara dentro de la Comunitat Valenciana, con un precio medio de 1.165 euros. También es la que experimentó el mayor aumento de coste desde finales de 2025, con un crecimiento interanual del 3,19 %. Le sigue Alicante, donde alquilar un inmueble cuesta de media 1.033 euros al mes, un 2,68 % más que el año anterior. En Castellón, con una media de 754 euros, los alquileres subieron un 4 %.

Edificio de pisos de alquiler en Turianova. / Miguel Angel Montesinos

Oferta.

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado 10.000 viviendas en los últimos seis años. Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia.

El precio medio del alquiler en la ciudad de València, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica, es de más de 1.600 euros, aunque la realidad difiere. Los inquilinos llegan a 1.200 euros con dificultades y a partir de ahí se ha generado una bolsa de pisos de alquiler que realmente se ha quedado fuera del mercado (por eso el precio medio es de 1.646 euros).

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.

Por otro lado, ha aumentado un 51 % el número de pisos que se alquilan por temporada en el Cap i Casal. Este tipo de viviendas ya representa el 32 % del total del mercado. De las 2.727 viviendas de alquiler, 823 son de arrendamiento por temporada (hasta 11 meses).

Noticias relacionadas

Aumento de población

Detrás del desequilibrio del mercado está el incremento de población. Solo València ha ganado cerca de 50.000 habitantes en los últimos tres años. Por contra, la oferta ha caído con fuerza desde la aprobación de la ley de la Vivienda en 2023 (que perseguía justo lo contrario). Desde el Observatorio (entidad impulsada por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos I) inciden en que esta pérdida de oferta de vivienda en arrendamiento obedece a regulaciones como la declaración de zonas tensionadas y los topes de precios, lo que está empujando a muchos propietarios a buscar alternativas que escapen de esta regulación, como la venta, el alquiler turístico y, sobre todo, el alquiler de temporada (un máximo de 11 meses).