El aval a la prórroga de Almaraz dispara el optimismo en Cofrentes y entre los empresarios

La decisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) de avalar la prórroga de la central de Almaraz ha disparado el optimismo en Cofrentes y entre el empresariado valenciano. La patronal valenciana defiende que mantener abierta la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030 es una "decisión responsable" y celebra la postura sobre Almaraz del CSN ya que sienta un precedente. En Cofrentes cada vez ven más factible que la planta continúe abierta pese al calendario de cierre pactado en 2019 entre el Gobierno e Iberdrola (propietaria de la central).

El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear aprobó el jueves el informe sobre la ampliación de la vida de la planta con las condiciones de seguridad para que siga operando hasta 2030. El organismo así traslada la presión ahora al Gobierno, que tendrá la última palabra para retrasar el cierre de la central y que dispone de solo dos meses para pronunciarse sobre la petición de las grandes eléctricas propietarias. La medida sienta un precedente para el futuro de la central de Cofrentes, que en teoría debe dejar de producir electricidad en noviembre de 2030.

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, celebró la decisión del CSN. "La valoración que hacemos es muy positiva. Es una decisión basada en criterios técnicos y de seguridad que aporta tranquilidad y certidumbre en un momento en el que garantizar un suministro energético suficiente, estable y competitivo es fundamental para nuestras empresas", señaló.

Defensa común

El empresariado valenciano y el Consell vienen alertando desde octubre de 2024 de que sería un error mantener el calendario de cierre fijado en 2019, porque las circunstancias han cambiado. Las crisis energéticas por las guerras de Ucrania e Irán han demostrado la dependencia que todavía tiene España del gas para producir electricidad.

En este sentido, Lafuente advirtió ayer: "Somos firmes defensores del desarrollo de las energías renovables y reconocemos el gran avance que se ha producido en los últimos años. Pero también creemos que la transición energética debe hacerse con realismo. A día de hoy, nuestro sistema energético todavía necesita el apoyo de la energía nuclear para asegurar que hogares y empresas dispongan de la energía que necesitan en todo momento. Sin esa garantía resulta mucho más difícil afrontar retos como la electrificación de la industria o la mejora de nuestra competitividad".

Torres de refrigeración de la central nuclear vistas desde Cofrentes. / Levante-EMV

Plantas seguras

El presidente de la patronal valenciana incidió en que aquellas centrales que cumplen todos los requisitos técnicos y de seguridad deben poder seguir funcionando. Vicente Lafuente recordó que la propia Unión Europea "reconoce el papel de la energía nuclear como tecnología de apoyo durante la transición hacia un modelo energético más limpio. Mientras no existan alternativas que ofrezcan el mismo nivel de seguridad de suministro, mantener estas instalaciones en funcionamiento es una decisión responsable".

La CEV confía en que el mismo criterio de Almaraz pueda aplicarse cuando llegue el momento de decidir sobre la continuidad de otras centrales como Cofrentes. "Si cumple todas las garantías exigidas, mantener su actividad contribuirá a reforzar la seguridad de suministro, a proteger la competitividad de nuestras empresas y a avanzar en una transición energética ordenada, compatible con el crecimiento de las energías renovables", señaló Lafuente.

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Cofrentes

El alcalde de Cofrentes, Salvador Honrubia, señaló que es una noticia positiva y reconoció que son más optimistas que antes sobre el futuro de la central nuclear. Honrubia recordó que ahora hay que esperar a la decisión definitiva del Gobierno. Honrubia señaló que la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) también ha mostrado su satisfacción por la decisión del CSN.