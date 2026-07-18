El consumo presencial cae en las grandes ciudades de la Comunitat Valenciana

Conforme pasa el tiempo y la digitalización va calando en todas las capas de la sociedad, el comercio electrónico le roba protagonismo de forma creciente al consumo presencial. El primero de ellos registró en mayo pasado una subida del 4,7 %, mientras que el segundo se decantó por una disminución del 1 %, según los últimos datos publicados por CaixaBank Research.

El servicio de estudios de la entidad financiera permite detenerse en la evolución de las principales ciudades valencianas y la conclusión es que en la gran mayoría de ellas sus habitantes se retraen más de las compras in situ y se decantan por hacerlo a través del móvil o del ordenador. En la provincia, solo una de las grandes localidades que analiza CaixaBank Research tiene una evolución positiva en comercio presencial. Se trata de Mislata, con un alza de solo cuatro décimas. Todas las demás están en negativo, incluido el Cap i casal, que cede un 1 %, el mismo porcentaje que el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Torrent

En su misma línea, pero superándolo en porcentaje, aparecen Sagunt (-1,1 %), Torrent (-1,2 %), Paterna (-1,7 %), Burjassot i Gandia (ambas con el 1,9 %), Ontinyent (-2,6 %) y Alzira (-3,7 %). En Castelló, tanto la capital provincial como Vila-real se hallan en la misma senda, con un descenso de cuatro y seis décimas en cada caso.

Terrazas en Gandia / Levante-EMV

En la provincia de Alicante, por su parte, hay más igualdad en número entre las grandes ciudades de ese territorio, pero también evoluciones sorprendentes, como sucede con Benidorm, uno de los puntos neurálgicos del turismo en España, donde en mayo pasado aumentó el consumo presencial en un 8,1 % o la propia capital alicantina, con un alza del 3,2 %. Por contra, Elx registra un descenso del 1,1 %, mientras que en Elda es del 1,9 %.

El análisis de CaixaBank Research se detiene a ver el comportamiento por tramos de edad y lo más llamativo es que donde crece el consumo presencial es entre quienes tienen de 16 a 29 años, el colectivo más digitalizado. Por contra, baja un 1,4 % entre quienes están entre los 50 y los 64 años, un 1,6 % entre quienes superan los 65 años y un 3,1 % entre los que están entre los 30 y los 49 años.

Sectores

Otro dato a tener en cuenta es lo que sucede en los grandes sectores de actividad. Por ejemplo, en las agencias de viaje el negocio cae un 17,1 %, en buena media por el uso que los clientes hacen de internet para concretar sus reservas de hoteles, vuelos o billetes de tren. También están en negativo -un 5,2 %- los electrodomésticos y la tecnología.

Por contra, el mayor incremento en el consumo presencial lo disfrutan las gasolineras, con una subida del 15,2 %. A continuación, con un 8,7 %, aparece el transporte y el tercer lugar corresponde, con un aumento del 6 %, a la restauración. El ocio y la hostelería aumenta un 4 % su negocio y las farmacias lo hacen en un 3,3 %, mientras que los hoteles se quedan en el 2 %.

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Comercio electrónico

Por último, CaixaBank Research ofrece datos estadísticos sobre el comercio electrónico, que en mayo aumentó en la Comunitat Valenciana en un 4,7 % en términos interanuales, lo que implica cinco décimas por debajo del 5,2 % de la media española. En este caso se produce la gran sorpresa de que son los mayores de 65 años los que incrementan más su consumo por esta vía, al registrar sus operaciones un incremento del 11,2 %. Les siguen, con un 9,3 %, los ciudadanos de la autonomía que tienen entre 50 y 64 años. Los que están entre los 30 y los 49 suben sus compras un 4,6 %, mientras que los que están entre los 16 y los 29 lo hacen en solo un 1,8 %, seguramente porque se trata del colectivo con una penetración mayor de la digitalización en años anteriores, motivo por el que experimetan un crecimiento menor.