La gama SUV de Kia: una respuesta para cada forma de conducir

Los SUV se han convertido en los grandes protagonistas del mercado automovilístico. Su combinación de diseño, confort, espacio interior y tecnología ha hecho que cada vez más conductores los elijan como el vehículo ideal tanto para el día a día como para disfrutar de viajes en familia o escapadas de fin de semana.

En este contexto, Kia ha desarrollado una de las gamas SUV más amplias y versátiles del mercado, capaz de adaptarse a perfiles muy diferentes. Desde quienes buscan un modelo compacto y urbano hasta quienes necesitan un vehículo de gran capacidad o desean dar el salto a la movilidad electrificada.

El nuevo Kia Sorento también ofrece la posibilidad de escoger entre sistemas de propulsión diésel, híbrido e híbrido enchufable. / K. M. A.

Modelos como el Stonic, el nuevo Seltos, el Niro, el Sportage, el Sorento o el EV3 reflejan la apuesta de la marca por combinar diseño, innovación y eficiencia. La incorporación del nuevo Seltos amplía la oferta de la marca con un SUV de diseño robusto, gran equipamiento tecnológico y una propuesta pensada para quienes buscan un equilibrio entre tamaño, confort y versatilidad. Cada uno de estos modelos responde a unas necesidades concretas, pero todos comparten un mismo objetivo: ofrecer una experiencia de conducción cómoda, segura y conectada.

La amplia oferta de motorizaciones -gasolina, híbridas, híbridas enchufables y 100% eléctricas-, junto con avanzados sistemas de asistencia a la conducción, soluciones de conectividad intuitivas y un elevado nivel de equipamiento, permite que cada conductor encuentre el SUV que mejor encaja con su estilo de vida. Todo ello con el respaldo de los siete años de garantía de Kia, uno de los elementos que mejor define el compromiso de la marca con la calidad y la confianza.

Kia Marcos Automoción, el referente Kia en Valencia

Para quienes desean conocer de cerca la gama SUV de Kia, Kia Marcos Automoción pone a disposición de los clientes una red de concesionarios que ofrece asesoramiento personalizado y un servicio integral antes, durante y después de la compra.

Con instalaciones en Quart de Poblet, Tres Cruces, Alzira y Benisanó, el concesionario oficial acompaña a cada cliente en la elección del modelo que mejor se adapta a sus necesidades, ofreciendo la posibilidad de realizar pruebas de conducción, conocer las diferentes tecnologías disponibles y acceder a soluciones de financiación adaptadas.

El Kia Niro HEV es un SUV híbrido urbano diseñado para eficiencia, tecnología avanzada y sostenibilidad. / K. M. A.

"Nuestro objetivo es que cada cliente encuentre el vehículo que realmente necesita. La gama SUV de Kia ofrece opciones para prácticamente cualquier perfil de conductor, desde quien busca un coche para la ciudad hasta familias que priorizan el espacio, la seguridad o la electrificación".

Innovación al servicio de la movilidad

La evolución de Kia durante los últimos años ha situado a la marca entre las referencias del sector gracias a una apuesta decidida por la innovación, el diseño y la sostenibilidad. Sus SUV incorporan tecnologías orientadas a mejorar la seguridad, el confort y la eficiencia, sin renunciar a una imagen moderna y atractiva.

Con una oferta capaz de responder a las necesidades actuales de movilidad, Kia continúa consolidando su posición en un segmento que sigue creciendo año tras año.

En Valencia, los conductores pueden descubrir toda la gama SUV en los concesionarios de Kia Marcos Automoción de Quart de Poblet, Tres Cruces, Alzira, Benisanó donde un equipo especializado les acompaña para encontrar el modelo que mejor encaje con su forma de conducir.