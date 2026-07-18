Quién gana cuando hace 40 grados: Goldman señala las 42 empresas beneficiadas por el calor extremo

A las cuatro de la tarde, media España hace el mismo gesto: bajar una persiana y encender el aire acondicionado. Este gesto, que hace poco era apenas una respuesta puntual a las olas de calor, se está convirtiendo en un cambio estructural con más de cuatro decenas de ganadores en Bolsa. Uno de esos cambios estructurales es que, a medida que España y las economías vecinas sufren unos meses de julio y agosto cada vez más calurosos, la demanda de aire acondicionado y refrigeración se disparará a un ritmo sin precedentes. Un equipo de analistas dirigido por Brian Singer calcula que bastan tan solo treinta días de calor extremo para que la demanda eléctrica destinada a la refrigeración aumente un 30%.

Goldman Sachs ha identificado a 42 empresas que podrían beneficiarse de un Viejo Continente cada vez más dependiente de la refrigeración. El banco de inversión recomienda integrar a fabricantes de componentes eléctricos como cables, gigantes de generación eléctrica o pequeñas renovables dentro de su cartera este verano.

España, un país con 15 unidades de aire acondicionado por 1.000 habitantes

A diferencia de mercados como el asiático, que desde hace tiempo recurren al aire acondicionado para refrescarse durante los sofocantes meses de verano, Europa no cuenta con sistemas de climatización estructurales. De hecho, el banco ha constatado que, por cada 1.000 habitantes, España cuenta con 15 aparatos de aire acondicionado. Aunque esta cifra pueda parecer baja, sobre todo teniendo en cuenta que el Mediterráneo se ha visto azotado por dos fuertes olas de calor que han afectado a la península, se sitúa por encima de la media mundial de 14 aparatos por cada 1.000 habitantes.

Francia, un país que ha vivido un frenesí reciente por sistemas de climatización tras vivir una ola de calor devastadora, está más lejos de la media, con 10 unidades por cada 1.000 personas. Las temperaturas abrasadoras han elevado la demanda media de electricidad en el país galo a máximos desde 2022, según datos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E).

Asia domina la industria de climatización

En consecuencia, parece poco sorprendente que la lista queda sin grandes aportaciones de Europa, que representa apenas el 19% de las compañías que podrían ver su negocio beneficiado por el auge de inversión hacia la climatización y las redes eléctricas. El grueso mayor de las empresas se concentran en regiones que tradicionalmente han dominado el negocio de la climatización como Asia o Norteamérica. El continente asiático alberga la mayoría de estas empresas, siendo un 38,1% del total, por encima de Estados Unidos, con un 35,7% de los valores.

Sorprendentemente, solo el 19% de la lista está compuesto por fabricantes de aire acondicionado. En cambio, los estrategas de Goldman Sachs consideran que ese valor se extiende a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que incluye a los proveedores de redes eléctricas, las empresas de cable, los proveedores de redes de distribución eléctrica y los sistemas de almacenamiento en baterías.

Solaria, el único valor español

El único español en la lista es Solaria. Goldman Sachs ve al integrante del Ibex 35 bien posicionado para sacar partido de este auge de mayor demanda eléctrica. Sobre todo, ve valor en la utility debido a su gran cartera de parques eólicos. Según el banco, Solaria se perfila entre las empresas del sector mejores posicionadas para beneficiarse de la mayor demanda eléctrica durante los episodios de calor extremo. Además de Solaria, Goldman también incluye a las danesas Vestas y Ørsted entre la lista de compañías especializadas en generación renovable.

Otro de los nombres europeos más reconocibles es Siemens Energy, el fabricante alemán de turbinas de gas y tecnología para redes eléctricas. Los grandes beneficiarios del auge europeo del aire acondicionado ya no solo son los fabricantes del aparato, sino también son las empresas que proporcionan la infraestructura necesaria. En este caso, reiteran su recomendación de comprar para la alemana.