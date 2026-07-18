El ‘efecto Murtra’ y el paso adelante de la nueva Telefónica

Cuando aún estaba muy recién desembarcado en Telefónica, Marc Murtra ya prometió emprender un giro estratégico para relanzar la compañía y prepararla para encarar los cambios que vienen en el negocio de las telecos y de la tecnología. Año y medio después de su nombramiento como presidente ejecutivo, y de la mano del nuevo núcleo duro de accionistas (el Estado español, CriteriaCaixa y también Arabia Saudí), Murtra está demostrando que aquel giro prometido no era sólo un anhelo vacío y que el golpe de timón está en marcha con acciones concretas.

“Soy firme partidario de actuar”, proclamó en la última junta de accionistas. “No venimos a hablar de intenciones. Venimos a hablar de ejecución, venimos a hablar de resultados y venimos a hablar de futuro”. Murtra ha impulsado un nuevo plan estratégico para transformar Telefónica. Pero el mensaje que insiste en trasladar a todos los directivos del grupo es que la transformación de Telefónica depende de decisiones concretas y de la capacidad actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones las medidas contempladas de la hoja de ruta corporativa.

“La transformación no se mide por los planes, sino por lo que la compañía hace cada día”, advirtió en un encuentro masivo con 700 directivos de la teleco. El objetivo prometido es pasar de las ideas a los hechos, Y hacerlo rápidamente. “No vamos a esperar al futuro. Vamos a construirlo”. El nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, bautizado como 'Transform and Grow' (Transformar y Crecer) como declaración de intenciones, promete crecer mucho más rápido, ser más rentable, simplificar la compañía y convertirse en un actor realmente protagonista entre las telecos europeas a las puertas de una ola de fusiones y alianzas, y al tiempo tener un papel creciente en el campo de la alta tecnología y la ciberseguridad en el pleno 'boom' del sector de la defensa.

La nueva dirección de Telefónica identificó como parte de los problemas que arrastraba la ‘antigua Telefónica’ una "aversión a tomar decisiones difíciles", que la ejecución de medidas se hacía con "lentitud" y que la estrategia se basaba en un "excesivo cortoplacismo". Murtra parece más que dispuesto corregirlos.

De momento, el ‘efecto Murtra’ en este año y medio al frente del grupo se mide en el intento de demostrar capacidad de ejecución y de tomar decisiones difíciles. Ejecución: con las primeras grandes operaciones corporativas (con la compra de la británica Netomnia y ‘conversaciones’ en todos sus grandes mercados) y con la aceleración de la salida de Latinoamérica (aprobada ya en 2019, pero postergada hasta que la nueva cúpula ha cerrado la venta delas filiales de Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Chile y Colombia, ha anunciado el acuerdo para salir de México y ha confirmado su intención de abandonar también Venezuela cuando se pueda). Decisiones difíciles: del ERE para cerca de 5.500 trabajadores en España (ahora se prepara otro recorte de 1.000 empleados en Alemania) a recortar a la mitad el dividendo, todo en el marco de una comprometida “disciplina financiera de hierro”.

La ambición por el futuro

El objetivo ahora es ir a más y con visión de largo plazo. “Nos hemos marcado un reto que va a definir nuestra estrategia en los próximos años (…) El reto indiscutible de ser la mejor forma de acceso de los ciudadanos, empresas e instituciones a las tecnologías digitales. Ser una de las mejores telcos de Europa en 2030. Y ser una de las mejores telcos del mundo en 2035. Con este objetivo, queremos transformar la compañía de forma integral”.

Murtra ha defendido intensamente desde su nombramiento la necesidad de impulsar la soberanía estratégica europea para contar con tecnologías propias para romper la actual dependencia de Estados Unidos y China. Y, para ello, que haya una concentración de empresas de telecomunicaciones que den a luz a grandes grupos para poder acometer las inversiones milmillonarias necesarias.

El presidente de Telefónica está siendo una de las voces que con fervor reclama a la Unión Europea que allane la necesaria consolidación del sector frente a su tradicional rechazo y permita fusiones o grandes alianzas para crear grupos con escala suficiente para invertir en tecnología autóctona. Un proceso para el que el ejecutivo promete “ambición” para la nueva Telefónica y en el que anticipa que tendrá un papel activo, con el objetivo de que en estos futuros movimientos corporativos el grupo español sea comprador y comprado y de tener voz propia coliderando proyectos transnacionales.