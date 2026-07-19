El área metropolitana se queda sin pisos de alquiler por la presión de la demanda desplazada de València

El área metropolitana de València se queda sin vivienda de alquiler por la presión de la demanda. El crecimiento demográfico exponencial de Valencia desde la pandemia por la llegada de inmigrantes y la expulsión de una parte de los inquilinos del Cap i Casal por los altos precios del alquiler agravan la crisis de la vivienda en toda la corona metropolitana.

En las comarcas de l'Horta Sud y Nord (800.000 habitantes) hay disponibles menos de mil pisos de alquiler. Para ponerlo en contexto, en el Cap i Casal (850.000) hay en el mercado 3.372 y la oferta está creciendo debido al subidón de las rentas. Más allá de la primera corona metropolitana, en poblaciones como Almussafes (que se encuentra a 20 minutos en coche de València) ahora mismo no hay disponible ni un solo piso en la plataforma Idealista.

Coworking "con opción a pernoctar"

La escasez de vivienda libre ha disparado el coste de los arrendamientos. En Torrent (90.000 habitantes) solo hay libres 44 inmuebles. El más barato de alquilar cuesta 750 euros al mes y ni siquiera es un piso. El anuncio señala que se trata de un coworking "con opción a pernoctar" de 20 metros cuadrados y precisa que es un "loft pensado para quien busca productividad y flexibilidad sin renunciar a la comodidad de la estancia".

La segunda opción más barata en la capital de l'Horta Sud es un bajo de 820 euros y a partir de ahí el resto está por encima de 850 euros. La situación es similar en el resto de municipios de l'Horta Sud. En Mislata (47.000 habitantes) solo hay disponibles 35 pisos de alquiler, en Xirivella quedan 13 y en Sedaví se ofertan 8. Los precios también están por las nubes. En Aldaia es imposible alquilar por menos de 800 euros y en Alaquàs no hay nada por debajo de los 875 euros.

En l'Horta Nord la oferta de pisos de alquiler se concentra en municipios como Paterna (89) y Burjassot (69). Los precios también se asemejan a los de València. Como opciones más económicas, en Burjassot hay disponible un piso de 22 metros cuadrados por 750 euros y en Paterna hay viviendas libres a partir de 900 euros.

Presión del alquiler

La presión del alquiler ha alcanzado su máximo histórico en Valencia con 138 interesados por cada piso que sale al mercado. El precio medio ha roto la barrera de los 1.100 euros, según un estudio del Observatorio del Alquiler. Para ponerlo en contexto, los expertos advierten de que un mercado está en riesgo cuando cada inmueble de alquiler atrae a 30 personas.

Valencia ha alcanzado un "nivel muy preocupante" de tensión del alquiler tras desaparecer del mercado 10.000 viviendas en los últimos seis años. Mientras que la oferta de vivienda se reduce, la demanda se ha multiplicado por diez desde el estallido de la pandemia.

El precio medio del alquiler en la ciudad de València, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica, es de más de 1.600 euros, aunque la realidad difiere. Los inquilinos llegan a 1.200 euros con dificultades y a partir de ahí se ha generado una bolsa de pisos de alquiler que realmente se ha quedado fuera del mercado (por eso el precio medio es de 1.646 euros).

Traslado de la demanda

El alto coste de alquilar en València ha trasladado la demanda al área metropolitana. El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.

Por otro lado, ha aumentado un 51 % el número de pisos que se alquilan por temporada en el Cap i Casal. Este tipo de viviendas ya representa el 32 % del total del mercado. De las 2.727 viviendas de alquiler, 823 son de arrendamiento por temporada (hasta 11 meses).

Incremento demográfico

Detrás del desequilibrio del mercado está el incremento de población. Solo València ha ganado cerca de 50.000 habitantes en los últimos tres años. Por contra, la oferta ha caído con fuerza desde la aprobación de la ley de la Vivienda en 2023 (que perseguía justo lo contrario).

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Desde el Observatorio (entidad impulsada por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos I) inciden en que esta pérdida de oferta de vivienda en arrendamiento obedece a regulaciones como la declaración de zonas tensionadas y los topes de precios, lo que está empujando a muchos propietarios a buscar alternativas que escapen de esta regulación, como la venta, el alquiler turístico y, sobre todo, el alquiler de temporada (un máximo de 11 meses).