Llegan nuevos materiales para ralentizar la propagación del fuego

Cada verano, los incendios vuelven a poner de manifiesto la importancia de contar con soluciones que contribuyan a minimizar sus consecuencias. En este ámbito, Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, investiga nuevos materiales y recubrimientos que ayuden a ralentizar la propagación del fuego, reducir la intensidad del incendio y disminuir la generación de humo en aplicaciones utilizadas en construcción, transporte e infraestructuras.

Entre los resultados de Aimplas destacan desarrollos en retardantes de llama sostenibles aplicables a pinturas, barnices y plásticos, como los obtenidos en el proyecto Phosfire, que han permitido reducir cerca de un 50 % el calor total liberado durante la combustión y disminuir hasta un 46 % la intensidad máxima del fuego respecto a soluciones de referencia.

«Cuando hablamos de seguridad frente al fuego, cada minuto cuenta. Nuestro objetivo es desarrollar materiales que contribuyan a ralentizar la evolución del incendio y mejorar las posibilidades de respuesta ante una situación de emergencia», explica Lodovico Agostinis, líder de Ignífugos en Aimplas «La protección frente al fuego ya no puede abordarse únicamente desde la eficacia de los materiales. También es necesario desarrollar soluciones más seguras y sostenibles, utilizando procesos de fabricación con menor impacto ambiental y materias primas renovables cuando sea posible». Los resultados más recientes proceden del proyecto Refugi, que desarrolla barnices y recubrimientos ecológicos e ignífugos para mejorar la seguridad de las construcciones de madera.

Ante el uso de la madera en construcción e interiorismo, Refugi busca soluciones que no solo ralenticen el fuego, sino que sean más sostenibles. Apuesta por tecnologías como la mecanoquímica, que permiten reducir el uso de disolventes y avanzar hacia procesos con menor impacto ambiental. Además, incorporan materiales de origen biobasado y biodegradable. Se han validado sobre paneles MDF, empleados en mobiliario y revestimientos. Los ensayos muestran que reducen la intensidad y velocidad del incendio, disminuyendo significativamente la producción de humo, factor clave en la evacuación. También se observó la formación de capas protectoras que actúan como barrera frente al calor. Aunque se han validado sobre madera, presentan gran versatilidad y pueden aplicarse sobre superficies plásticas o metálicas.

Noticias relacionadas

Viabilidad

Por su parte, la Comisión Europea ha seleccionado a Aimplas para coordinar Hefestos, iniciativa que investigará la viabilidad de la transición hacia alternativas más seguras frente a los retardantes de llama bromados en sectores como construcción, automoción o cableado. «Su complejidad requiere coordinación y experiencia para identificar los cuellos de botella», explica Agostinis. Los proyectos Phosfire y Refugi se han desarrollado con financiación de IVACE+i y apoyo de los fondos Feder de la Unión Europea.