Los precios y Mercosur hunden al sector del arroz

No solo es el impacto del acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con Mercosur. El sector productor del arroz y la industria vinculada a esta materia prima estallan por los bajos precios registrados en el mercado a lo largo de la campaña de 2026. En estos días de verano, en algunas cadenas de la distribución comercial, este producto básico en la cesta de la compra se oferta al público a 0,33 euros el kilogramo. "Así se destruye el campo", aseguran arroceros valencianos.

Y es que, las importaciones masivas del citado cereal procedentes del sudeste asiático o de países sudamericanos arruinan la actividad de los arroceros de toda España, incluidos los valencianos. "El arroz se utiliza como reclamo comercial que destruye valor en toda la cadena y pone en riesgo la sostenibilidad del sector con precios artificialmente bajos", lamenta la patronal arrocera Asociación de Industrias Arroceras Españolas (Uniade), que presidente José Luis Pons, así como las organizaciones agrarias Unió Llauradora y AVA-Asaja.

Estas entidades denuncian el uso del arroz envasado "como producto reclamo en determinadas promociones comerciales, con precios finales al consumidor que no reflejan el coste real de producir, transformar, envasar y distribuir un alimento básico". Además, las cinco organizaciones advierten de que este tipo de prácticas "degradan la percepción del arroz, destruyen valor en la cadena alimentaria y trasladan una presión injustificable tanto al sector productor como a la industria arrocera".

Las cinco organizaciones recuerdan que la Ley de la Cadena Alimentaria tiene como objetivo evitar la destrucción de valor y garantizar que cada eslabón pueda cubrir sus costes efectivos. En este contexto, reclaman a las administraciones públicas "una vigilancia más firme sobre las promociones que sitúan el arroz envasado en niveles de precio incompatibles con una cadena alimentaria equilibrada".

Cultivo estratégico

Hay que tener en cuenta que el arroz es un cultivo estratégico en España, esencial para muchas zonas productoras y con un papel económico, social y medioambiental que va mucho más allá del lineal. En muchas áreas, además, constituye una de las pocas alternativas agronómicas viables y contribuye al mantenimiento de ecosistemas de gran valor. "No se puede exigir al sector calidad, seguridad alimentaria, sostenibilidad, trazabilidad, cumplimiento normativo e inversión permanente mientras se banaliza el precio final del producto", destaca un comunicado conjunto de Uniade, Asaja, AVA-Asaja, la Unió y Unión de Uniones.

También resaltan estas mismas fuentes que "el sector arrocero soporta costes crecientes en agua, energía, fertilizantes, mano de obra, envases, logística, transformación, seguridad alimentaria y exigencias medioambientales. Convertir el arroz en un producto reclamo -advierten estas entidades- no solo perjudica a agricultores, cooperativas e industrias, sino que amenaza la viabilidad futura de un sector esencial para España". Por eso, estas organizaciones hacen un llamamiento conjunto a la distribución para que "actúe con responsabilidad".

Valencia. Arrocero Jose Pascual Fortea en sus campos de la partida de Sueca. AGRCULTURA . ARROZALES . CAMPO DE ARROZ . AGRICULTOR . JOSÉ PASCUAL FORTEA / Miguel Angel Montesinos / LEV

En líneas generales, el negocio español se encuentra inmerso en una de las campañas más complejas de los últimos años. A la presión de unos costes de producción elevados, la incertidumbre climática y las crecientes presiones regulatorias, se suma un desafío adicional: el aumento de las importaciones procedentes de terceros países. El último caso, según ha denunciado recientemente la Unió Llauradora, es un cargamento procedente de Argentina con más de 17.000 toneladas de arroz a través del puerto de València, y dirigido a la empresa Herba Ricemills (Grupo Ebro Foods).

El impacto de Mercosur

Argentina es precisamente país de Mercosur. Con la entrada de la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo UE-Mercosur el pasado 1 de mayo, se activó el primer tramo del contingente arancelario para el arroz. Como el contingente de 60.000 toneladas anuales con arancel cero se implanta de forma progresiva durante varios años, el volumen disponible para 2026 era muy inferior al contingente final y se agotó completamente en apenas unas semanas. Así las cosas, los primeros contingentes de arroz de Mercosur se han agotado prácticamente de manera inmediata después de la entrada en vigor provisional del acuerdo, evidenciando un elevado interés exportador hacia el mercado comunitario y un potencial riesgo de presión sobre el sector productor europeo, entre ellos el arrocero valenciano.

Fernando Durà, miembro de la comisión ejecutiva de la Unió y arrocero, señala que “cuando el contingente anual llegue progresivamente a las 60.000 toneladas, la presión comercial puede incrementarse notablemente y se comprueba que los operadores del Mercosur compiten intensamente para completarlos desde el primer día”. Hay que tener en cuenta que España importó el año 2025 un total de 400.000 toneladas de arroz, de las que la principal proveedora fue Argentina con casi 89.000 toneladas.

Seguimiento de las importaciones

Ante esta situación, la Unió propone un seguimiento trimestral de las importaciones, la activación rápida de cláusulas de salvaguardia si hay perturbación de mercado y también controles estrictos de reciprocidad productiva, fitosanitaria y medioambiental. La Unió critica también que grandes empresas arroceras instaladas en la Comunitat Valenciana apuesten por arroz importado en lugar del autóctono, sin especificar además en los paquetes de arroz que venden en las cadenas de distribución el país de origen.

Además, cuestiona a las cadenas de la gran distribución por no ser corresponsables con los productores y consumidores identificando el origen del arroz en el envasado. Algunas de ellas venden arroz de fuera como si fuera valenciano, indicando en la etiqueta únicamente el distribuidor local y que está envasado en la Comunitat Valenciana e incluso fotos identificativas de este territorio, lo que arruina a los productores y engaña a los consumidores.

Reglamento de etiquetado

En este sentido, la organización reclama un reglamento europeo para que se incluya el arroz dentro de la lista de productos de la UE en los que es obligatorio indicar su origen en las etiquetas. En estos momentos los productos para los que es obligatorio indicar su origen son las frutas y hortalizas frescas, aceite de oliva virgen y virgen extra, miel, frutos secos; carne fresca de vacuno, porcino, avícola, ovino y caprino; leche y productos lácteos y pescado y productos de pesca frescos, refrigerados o congelados.

Un agricultor de Massanassa, sembrando un campo de arroz en l'Albufera. / JM LOPEZ / LEV

La organización agraria exige también a la Conselleria de Agricultura que inspeccione la procedencia, que efectúe analíticas de ese arroz importado y controle el envasado en las instalaciones de esta empresa, así como de otras que también importan. Y critica la falta de reciprocidad en los acuerdos comerciales suscritos por la Unión Europea con otros países terceros. Dicha falta de reciprocidad fomenta una evidente competencia desleal de las importaciones agrarias.

“A diferencia del arroz producido en el ámbito de la Unión Europea que cumple con los máximos estándares de calidad, otros países emplean productos químicos nocivos para la salud que están prohibidos en la UE, cultivan de manera insostenible para el medioambiente y vulneran los derechos humanos”, señala la organización agraria. Insta así al Ministerio de Agricultura a aumentar el control en los puertos españoles de estas producciones para garantizar una absoluta ausencia de productos fitosanitarios no autorizados aquí como el triciclazol o toxinas fúngicas.

Agencia alimentaria

En medio de esa crítica situación del sector arrocero -con mermas históricas de cosecha, costes disparados y rentabilidad ruinosa- la Asociación Valenciana de Agricultores ha interpuesto sendas denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) -organismo dependiente del Ministerio de Agricultura- a varias grandes cadenas de distribución por una supuesta venta a pérdidas en sus paquetes de arroz redondo. La organización presidida por Cristóbal Aguado argumenta esta denuncia al entender que el precio de venta al público de 1,09 €/kg -coincide exactamente en ambas firmas comercializadoras- no permite cubrir los costes de producción del arrocero y del resto de operadores que intervienen a lo largo de la cadena de valor.

Según cálculos de la asociación, los costes medios de producción del cultivo del arroz en la Comunitat Valenciana se han incrementado más del 50% en los últimos años, llegando a los 0,60 €/kg sobre todo en el caso de las variedades tradicionales (Bomba, Albufera y J-Sendra) debido a la falta de soluciones eficaces contra el hongo de la piricularia y al descenso del 50-80% de la producción en los arrozales más afectados. Posteriormente, el arroz cosechado suma nuevos gastos durante el transporte a las plantas de procesamiento (molinos arroceros), secado, limpieza, descascarillado, blanqueado, selección, envasado y distribución que, en total, pueden elevar los costes de producción por encima de los 1,2-1,4 €/kg.

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Los arroces redondos ofertados por algunas firmas no indican en su etiquetado el origen España por lo que puede tratarse en ambos casos de arroces importados de países terceros con condiciones más laxas en materia fitosanitaria, laboral y medioambiental. Aguado advierte de que la supuesta venta a pérdidas del arroz -práctica prohibida según la Ley de la Cadena Alimentaria- es perjudicial para los productores y para el conjunto de la sociedad: “Así se hunde un sector tan importante como el arrocero y se pone en peligro la preservación medioambiental de los parques naturales de l'Albufera y el marjal de Pego-Oliva que dependen del cultivo del arroz”. En caso de que ambas cadenas no corrijan esta supuesta ilegalidad, AVA-Asaja se plantea posibles acciones reivindicativas a las puertas de sus establecimientos.