Banca March: por qué es el banco más recomendado por sus clientes

Cuando una persona recomienda un restaurante, un médico o un hotel, está poniendo en juego su propia credibilidad. Con un banco sucede exactamente lo mismo, pero con un matiz adicional: la gestión de los ahorros es uno de los ámbitos donde la confianza resulta más importante. Por eso, recomendar una entidad financiera es probablemente una de las mayores muestras de satisfacción que puede ofrecer un cliente.

Esta realidad explica la relevancia de los datos de la consultora independiente Stiga CX, que evalúa la satisfacción y experiencia de los clientes de las principales entidades financieras. Según el avance de su informe a junio, un análisis comparativo que tiene en cuenta más de una veintena de atributos, Banca March ocupa la primera posición en NPS (Net Promoter Score), el indicador internacional que mide la disposición de los clientes a recomendar una marca, producto o servicio. Dicho de otra manera, los clientes de Banca March son actualmente los más proclives a recomendar su entidad financiera a familiares, amigos o conocidos.

Cuando una entidad lidera el NPS de su sector significa que ha conseguido transformar la satisfacción en confianza y la confianza en recomendación. La pregunta es inevitable: ¿qué lleva a un cliente a recomendar activamente a Banca March?

La respuesta se encuentra en un modelo de negocio diferencial que combina especialización, solvencia, alineación de intereses y un acompañamiento profesional altamente personalizado. Todo ello también se refleja en los resultados de Stiga CX: además de la primera posición en NPS, Banca March es la entidad número uno del sector en satisfacción global, satisfacción con la oficina, confianza, transparencia, solidez y solvencia e intención de volver a contratar servicios de la entidad.

Cuando la satisfacción se convierte en recomendación

El liderazgo de Banca March en NPS se debe interpretar como la consecuencia natural de una estrategia desarrollada de forma consistente durante décadas. No se trata únicamente de ofrecer productos financieros o servicios de inversión, sino de construir relaciones duraderas basadas en la confianza, la cercanía, la especialización y la alineación de intereses.

Al final, no existe reconocimiento más valioso para una entidad financiera que la confianza de sus clientes. Y cuando esa confianza se traduce en recomendación, el liderazgo deja de medirse únicamente en cifras para reflejarse en algo mucho más importante: la convicción de quienes ya han decidido confiar su patrimonio al banco.

Especialización: un modelo de banca diferente

En un entorno financiero donde muchas entidades apuestan por modelos generalistas, Banca March ha desarrollado una propuesta basada en la especialización. La entidad se ha consolidado como referente en banca privada , gestión patrimonial y asesoramiento a empresas, permitiendo a sus profesionales ofrecer soluciones adaptadas a las necesidades concretas de cada cliente.

Esta especialización genera un beneficio directo: los clientes perciben que reciben un asesoramiento más profundo, personalizado y orientado al largo plazo. Cuando una entidad es capaz de comprender realmente las circunstancias de cada cliente, aumenta la confianza y se fortalece la relación.

Solvencia: la base sobre la que se construye la confianza

La recomendación difícilmente puede existir sin seguridad. Los clientes necesitan saber que su patrimonio está respaldado por una entidad sólida y robusta.

En este ámbito, Banca March presenta unas credenciales excepcionales. A cierre de 2025, mantenía un ratio de solvencia CET1 del 26,32%, el más elevado de la banca española y muy por encima de la media del sector. Además, cuenta con la calificación crediticia A1 de Moody's , la más alta otorgada actualmente a una entidad financiera española, y una tasa de morosidad significativamente inferior a la media sectorial.

Para los clientes, estos indicadores son la demostración de que su banco está preparado para afrontar escenarios complejos y proteger sus intereses.

Delegar la gestión con confianza

Otra de las razones que explican el elevado nivel de recomendación es la capacidad de la entidad para ofrecer soluciones de inversión consistentes en el tiempo.

El servicio de Gestión Discrecional de Carteras (GDC) de Banca March permite a los clientes delegar las decisiones de inversión en equipos especializados, adaptando cada estrategia a su perfil de riesgo. Delegar la gestión del patrimonio en expertos es sinónimo de eficiencia y tranquilidad. A esta delegación profesional la avalan los hechos y la rentabilidad a largo plazo. En un horizonte de tres años, las carteras GDC de la entidad reflejan esta solidez con rentabilidades acumuladas del 19% en el perfil Conservador, del 27% en el Moderado y de un 38% en el perfil más Decidido.

Coinversión: una forma única de alinear intereses

Uno de los rasgos más diferenciales de Banca March es su modelo de coinversión .

La entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de participar en los mismos vehículos de inversión que sus accionistas, generando una alineación de intereses poco habitual en el mercado financiero. Desde 2008, el Grupo Banca March y sus clientes han comprometido conjuntamente más de 4.200 millones de euros en activos ilíquidos vinculados a proyectos de economía real, capital riesgo e inversiones inmobiliarias.

Este modelo transmite un mensaje muy poderoso: la entidad recomienda a sus clientes inversiones en las que también confía para su propio patrimonio. Esa coincidencia de intereses refuerza la credibilidad y fortalece el vínculo de confianza a largo plazo.

La figura del gestor: el valor de las relaciones personales

Aunque la digitalización ha transformado el sector financiero, muchos clientes siguen valorando el contacto directo con profesionales capaces de comprender sus circunstancias personales y patrimoniales.

Banca March ha mantenido una apuesta decidida por la figura del gestor especializado, un profesional que acompaña al cliente a lo largo del tiempo y construye una relación basada en el conocimiento mutuo, la cercanía y el asesoramiento continuo.

Esta atención personalizada constituye uno de los principales factores diferenciales de la entidad y una de las razones más habituales por las que los clientes expresan elevados niveles de satisfacción.

Arquitectura abierta: independencia para elegir lo mejor

La confianza también se construye cuando el cliente percibe que las recomendaciones que recibe responden exclusivamente a sus intereses.

Por ello, Banca March apuesta por una filosofía de arquitectura abierta que le permite seleccionar productos y oportunidades de las principales gestoras internacionales. Actualmente, el 74% de los fondos gestionados por la entidad corresponde a fondos de terceros, lo que garantiza una selección basada en criterios de calidad e idoneidad y no en intereses comerciales propios.