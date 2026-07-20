Generalitat, Murcia y Cámara València exigen al Gobierno que cumpla los plazos de los corredores mediterráneo y cantábrico

El conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, se ha reunido con su homólogo de Murcia, Jorge García Montoro, para abordar actuaciones conjuntas en materia de infraestructuras y analizar la ejecución del corredor mediterráneo, así como defender y reforzar una posición común en defensa de esta infraestructura estratégica para ambos territorios. Durante el encuentro, ambos responsables han coincidido en la necesidad de unir fuerzas y colaborar en aquellas infraestructuras de titularidad autonómica en los términos municipales fronterizos entre las dos autonomías. También han considerado necesario que el Gobierno cumpla los plazos comprometidos para la ejecución del corredor mediterráneo y acelere las actuaciones pendientes que resultan esenciales para garantizar su plena operatividad, informa la Generalitat.

En este capítulo de infraestructuras, el presidente de Cámara València, José Vicente Morata, sostiene que con el ministro de Transporte, Oscar Puente, habría que mantener una reunión de “al menos diez horas” para hablar de tres grandes proyectos que “necesita urgentemente” la Comunitat Valenciana. En ese sentido, destaca la necesidad de impulsar la modernización de la línea férrea Sagunt-Teruel “clave para el futuro de la economía, especialmente para el transporte de mercancías y la logística".

Inversiones

En línea con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Morata se ha mostrado partidario de estudiar la presentación de alegaciones al estudio informativo del tramo ferroviario Teruel-Sagunt después de conocer que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha descartado la doble vía electrificada prevista para el resto del corredor cantábrico-mediterráneo. Y considera que esta decisión puede condicionar el desarrollo futuro de una infraestructura estratégica para la economía valenciana y para la conexión del litoral mediterráneo con el interior peninsular.

Acceso norte al Puerto

Además, Morata también defiende la puesta en marcha del acceso norte terrestre del puerto de València. “Me da igual si es para trenes o para camiones o para ambos tráficos, pero que se haga. El bypass está saturado -ha resaltado el presidente de la institución cameral- y crecerá más en tráfico tras la inauguración de la terminal norte de contenedores de Valenciaport”. Por otro lado, también reclamó el túnel pasante para los ferrocarriles en València.

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La Generalitat Valenciana y el gobierno de Murcia han reclamado una mayor certidumbre respecto a los calendarios de ejecución del corredor mediterráneo y han reiterado la necesidad de que los compromisos anunciados por el Gobierno de España "se traduzcan en avances efectivos sobre el terreno".