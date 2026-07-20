España bate récord de inversión inmobiliaria en el primer semestre del año

La inversión inmobiliaria en España ha cerrado el mejor primer semestre de su serie histórica. El volumen de operaciones alcanzó los 10.166 millones de euros entre enero y junio, un 36,1% más que en el mismo periodo del año anterior, según el último informe de BNP Paribas Real Estate. El dato confirma el renovado apetito de los inversores por el 'ladrillo' español en un contexto en el que la economía nacional sigue creciendo por encima de la media europea y el mercado inmobiliario mantiene actividad en prácticamente todos los segmentos.

El récord semestral llega pese a que el segundo trimestre no mejoró en gran medida las cifras del año pasado. Entre abril y junio, la inversión se situó en 4.332 millones de euros, un 3,2% menos que en el mismo periodo de 2025. También se redujo ligeramente el número de operaciones, hasta 110 transacciones, un 3,5% menos. Sin embargo, 'megaoperaciones' como la compra por parte de Brookfield de una cartera de 5.000 viviendas propiedad de Blackstone por 1.050 millones de euros, así como la adquisición de HOOPP de otra gran cartera de pisos, han permitido alcanzar estas cifras récord.

Por tipo de comprador, los fondos siguen siendo el actor dominante del mercado inmobiliario español y las socimis se mantienen como el segundo gran motor de actividad. El informe también apunta a un incremento de la exposición inmobiliaria por parte de las entidades financieras, que están diversificando sus inversiones en distintos segmentos, y a un mayor protagonismo de las compañías hoteleras.

En cuanto al origen del dinero, el capital nacional se equipara ya al extranjero: España representa el 50% del volumen acumulado, mientras que el otro 50% procede de inversores internacionales. Entre estos últimos, Estados Unidos aparece como el principal país de origen, con el 16% de la inversión registrada en el año, por delante de Reino Unido, Francia y Alemania, cuyo peso es más reducido.

La vivienda, el gran motor del mercado

El residencial ha sido el gran protagonista del semestre. La inversión en vivienda superó los 3.000 millones, un 140% más que en 2025, y se convirtió en la mayor categoría del mercado, con una cuota del 30%. El interés inversor se concentró en promociones de build to rent, edificios destinados al alquiler de corta y media estancia ('flex living' en el argot) y, en los últimos meses, también vivienda de alquiler asequible. Además de las mencionadas, entre las operaciones más relevantes figura la venta de una cartera de 1.200 viviendas en Barcelona de Patrizia a Azora por 350 millones de euros.

"Muchos de los portfolios de viviendas en alquiler que han cambiado de manos se está destinando a privatizar", comenta Rafael Paredes, director de Living de BNP Paribas Real Estate. La estrategia que describe el directivo es comprar bloques enteros en arrendamiento, mantenerlos hasta el final de los contratos y, posteriormente, proceder a la venta de los pisos de forma unitaria. Operaciones como las de Brookfield, Azora y HOOPP en parte se van a destinar a este fin. "Quitando las carteras de vivienda asequible, que muchos al ser derechos de superficie no se pueden privatizar, salvo en casos muy concretos, todo se va a destinar a este fin", añade Paredes.

Sube la inversión en todos los activos

Otro de los puntos destacados del primer semestre es el regreso del dinero a las oficinas. Este segmento acumuló 1.768 millones de euros hasta junio, un 92% más que en el primer semestre del año anterior. En solo seis meses, las oficinas han registrado ya el 90% de todo el volumen invertido en 2025. Madrid concentró la mayor actividad, aunque Barcelona también cerró operaciones de tamaño relevante. La mayor operación en lo que va de 2026 fue, precisamente, en la capital catalana, la adquisición de InmoCaixa del edificio Estel por 385 millones. Destacan también las dos compras de Atrea Real Estate en Madrid, el edificio Los Cubos por 91 millones y un nuevo rascacielos en el norte aún en construcción por 200 millones.

El segundo gran motor de la inversión han sido los hoteles. La inversión alcanzó los 2.216 millones en el acumulado del año, un 37,6% más que en 2025. El informe de BNP Paribas Real Estate vincula este comportamiento al buen momento del turismo y al interés por activos en Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, Málaga, la Costa del Sol y Andalucía, aunque también detecta una apertura hacia otros destinos como Asturias, Alicante, Bilbao, Galicia o Santander.

La logística, tras un inicio de año más débil, volvió a ganar tracción en el segundo trimestre. La inversión se elevó en el acumulado semestral hasta los 918 millones, un 38% más que en el mismo periodo de 2025. La compra por M7 Real Estate de doce plataformas logísticas en Madrid y Barcelona por unos 150 millones y la adquisición de seis activos por WP Carey por 97 millones explican buena parte del repunte.

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El retail, por su parte, acumuló 1.598 millones en el primer semestre, su mejor arranque desde 2022, con operaciones como la venta del centro comercial Islazul por 340 millones o una cartera de parques de medianas en varias localidades por 279 millones; mientras los activos alternativos sumaron 636 millones en el semestre, con las residencias de estudiantes copando la práctica totalidad de ese importe, con transacciones como la compra de la cartera Bravo por Nuveen por 330 millones o un portfolio de Straco Real Estate con dos activos, que fueron adquiridos por Greystar.