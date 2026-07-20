IEM Digital Business School consigue el sello de calidad CUALIFICAM
Tras más de 17 años de trayectoria, IEM entra a formar parte de las escuelas de negocios con certificación CUALIFICAM, una garantía objetiva de calidad académica y de excelencia educativa.
“Nos adaptamos a estándares europeos de cualificación y seguimos apostando por una alineación fuerte de empresa, formación y empleabilidad”, destaca Carmen Tarín, directora general de IEM.
Esteban Fernández
IEM Digital Business School, líder en tendencias digitales en Valencia, se encuentra dentro del registro de escuelas de negocios con certificación CUALIFICAM.
Hizo entrega del sello de calidad a Carmen Tarín, directora general de IEM, Jorge Ruiz, secretario general de AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios), durante el acto de graduación de alumnos de la promoción de 2025/2026 celebrada en Palau Alameda. Ruiz destacó en su intervención que “solo hay 36 escuelas de negocios en España con certificado CUALIFICAM y que este sello de calidad es el único registro oficial de títulos propios a nivel internacional”.
CUALIFICAM es el Procedimiento de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd para certificar la Calidad de los Programas de Máster Profesional. Su equivalente en el ámbito de los Grados y Másteres universitarios oficiales es el Procedimiento de Acreditación de titulaciones y se realiza bajo los mismos estándares de calidad del Espacio Europeo de Educación Superior.
“Queríamos que nuestra forma de hacer las cosas, ese compromiso con la calidad y la excelencia, contara con un reconocimiento externo que estuviera a la altura de lo que habíamos construido”, subraya Carmen Tarín, directora general de IEM.
Desde hace más de 17 años la apuesta de IEM es clara: una formación académica actualizada, con profesionales en activo y claramente enfocada en alcanzar la empleabilidad”. En este sentido, es un paso más en el camino de la escuela al tratarse de una certificación de reconocimiento nacional e internacional.
Este reconocimiento ha llegado con CUALIFICAM -ha expresado Carmen Tarín-, ya que avala “la calidad de nuestra formación y refuerza nuestro compromiso con una formación alineada con los estándares europeos, la empleabilidad y las necesidades reales de las empresas” y confirma que es posible mantener nuestros valores de siempre: cercanía, accesibilidad y trato de tú a tú sin renunciar al máximo rigor académico y a los más altos estándares de calidad”.
Más de 75 ediciones de su Máster en Marketing Digital
Uno de los hitos de IEM es que su Máster de Marketing Digital en Valencia cumple más de 75 ediciones este 2026. La apuesta es seguir evolucionando el programa para anticiparse a los nuevos retos del mercado. Para ello, se ha incorporado más profundidad en materias como Inteligencia Artificial, Growth, Data y Performance y se ha reforzado la metodología “Hands-on”, además de ofrecer un potente cronograma de eventos y networking para fomentar la empleabilidad de todos los estudiantes.
El Máster representa una evolución estratégica en la formación digital. “No queremos que el alumno solo entienda hacia dónde va el marketing, sino que sea capaz de liderarlo dentro de las organizaciones”, pone en valor Elena Alegre, coordinadora Académica de IEM.
CUALIFICAM, un sello de calidad con reconocimiento nacional e internacional
Los Programas de Máster Profesional que alcanzan la certificación CUALIFICAM ofrecen a los alumnos que los cursan y a las empresas e instituciones que los contratan:
- Un diploma acreditativo normalizado que evidencia la superación del Programa de Máster Profesional certificado, con trazabilidad digital al Registro oficial de egresados CUALIFICAM.
- La posibilidad de reconocimiento nacional e internacional de la cualificación alcanzada por parte de organismos homólogos (Ministerios, Agencias de Calidad, etc.).
- Una garantía objetiva de calidad académica del programa formativo, de los profesionales que lo imparten y de los recursos y medios empleados.
- Una constante adaptación de la formación a los perfiles de cualificación profesional demandados por las empresas. Los resultados de aprendizaje de estos Programas se definen en términos del Marco Europeo de Cualificaciones, incluyendo la denominación de la formación adquirida por el egresado, las funciones principales para las que ésta le capacita dentro del nivel competencial MECES 3 de Máster, los conocimientos, competencias y destrezas adquiridos y las principales salidas profesionales a las que puede aspirar.
- Una marcada orientación laboral a través de la formación en competencias profesionales y la realización de prácticas en empresas (obligatorias para los perfiles de alumnos “junior” o reconocibles para los perfiles de alumnos “senior”).
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