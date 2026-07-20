El tirón de las importaciones de China mantiene el tráfico de Valenciaport aunque caen las exportaciones

Las importaciones masivas de China sostienen el ligero crecimiento de la actividad de Valenciaport durante el primer semestre de 2026. Los tráficos de importación continúan ganando peso en la actividad de la Autoridad Portuaria de València (APV) hasta junio, en cuyas terminales se descargaron 559.825 contenedores llenos, un 11,14 % más que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, los contenedores de exportación alcanzaron las 451.669 unidades, con una variación del -0,84 %. Así las cosas, los puertos de València, Sagunt y Gandia movieron 2.819.602 TEU (unidad de veinte pies o 6,1 metros de longitud) en los seis primeros meses de este año, lo que representa un ligero crecimiento del 0,20 % respecto al año anterior.

En volumen, la APV ha gestionado 39.917.708 toneladas de mercancías durante los seis primeros meses de 2026, un 3,12 % menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior. El tráfico mensual de junio se ha situado en 7.021.994 toneladas, con una reducción interanual del 0,62 %. La mercancía de carga y descarga mantiene, sin embargo, una evolución positiva, ya que alcanza las 24.989.644 toneladas y crece un 1,63 %. En concreto, las descargas avanzan un 6,43 %, hasta las 12.763.943 toneladas, mientras que las cargas descienden un 2,94 %, con 12.225.701 toneladas.

China lidera

China se mantiene como principal socio comercial de Valenciaport, con 469.504 TEU gestionados hasta junio y un crecimiento del 25,14 %. A continuación, se sitúan Estados Unidos, con 167.540 TEU (-14,01 %); Argelia, con 156.822 (-3,78 %); Turquía, con 97.833 (-24,95 %); e Italia, con 53.083 (-19,96 %). En toneladas, los intercambios con China han superado los 5,1 millones, un 26,33 % más. Italia ha alcanzado los 3,1 millones de toneladas (-12,58 %) y Estados Unidos se ha aproximado a los 3 millones (-6,09 %).

Ferrocarril y automóviles

El tráfico ferroviario se consolida como uno de los indicadores con mejor comportamiento durante el primer semestre. Las mercancías transportadas por tren alcanzan las 1.957.136 toneladas, un 19,51 % más, mientras que los contenedores canalizados por ferrocarril ascienden a 144.803 TEU, con un crecimiento del 16,78 %.También evoluciona favorablemente el tráfico de automóviles en régimen de mercancía. Entre enero y junio se han gestionado 276.930 vehículos, un 9,33 % más que en el mismo periodo de 2025. Destaca especialmente el puerto de Sagunt, que ha movilizado 110.001 unidades y registra un incremento acumulado del 24,26 %.

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Un total de 612.305 pasajeros han utilizado las instalaciones de Valenciaport durante los seis primeros meses del año, cifra que supone un descenso global del 9,63 %. Esta evolución está condicionada por la reducción del tráfico de cruceros, que contabiliza 237.547 pasajeros, un 23,88 % menos. Por el contrario, los viajeros de línea regular aumentan un 2,53 % y alcanzan las 374.758 personas. Durante junio, el conjunto del tráfico de pasajeros se situó en 156.116 usuarios.