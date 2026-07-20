Distrito portuario, la actualidad del sector
El nuevo bloqueo del Estrecho de Ormuz vuelve a poner en alerta al sector exterior
Los tráficos de exportación de azulejos, material de construcción, electrodomésticos y productos agroalimentarios son los más afectados
El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente y el nuevo bloqueo casi total al tránsito de buques en el estrecho de Ormuz vuelven a generar preocupación entre importadores y exportadores que canalizan a través del puerto de València -entre otros grandes emplazamientos del Mediterráneo- su comercio exterior por el posible incremento en los costes del transporte internacional. Los tráficos de exportación de azulejos, material de construcción, electrodométicos y productos agroalimentarios son los más afectados.
De hecho, los envíos de las firmas azulejeras desde Castellón y Valencia al Golfo Pérsico han sufrido fuertes recargos, lo que reduce los márgenes comerciales. Aunque intentan utilizar rutas alternativas por carretera desde puertos en el Mar Rojo, los cuellos de botella y los sobrecostes complican su competitividad.
La guerra ha reducido significativamente la dependencia del puerto de València respecto a esta ruta, provocando caídas interanuales del 39 % y el 29 % en los tráficos con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, respectivamente, con el recinto del Grao. Aunque el volumen exacto en toneladas varía, el tráfico se ha redirigido principalmente hacia el mercado asiático. El citado bloqueo del estrecho de Ormuz ha paralizado cerca del 60% del tráfico de buques y el 20% del suministro mundial de petróleo. Esta crisis ha provocado un desvío masivo de rutas hacia el Cabo de Buena Esperanza, triplicando las tarifas de fletes e impulsando una fuerte alza en los precios internacionales del crudo
Subida de precios
En julio de 2026, los precios de los fletes marítimos han experimentado aumentos recientes. El World Container Index de Drewry se sitúa en 4.639 dólares por contenedor de 40 pies o dos TEU (12 metros de longitud), marcando máximos no vistos desde septiembre de 2024.
En la ruta Asia-Europa, los fletes continúan al alza. El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) ha registrado en junio de 2026 un incremento mensual del 0,95%, situándose en 2.873,41 puntos, con lo que el índice acumula un crecimiento del 187,34% desde el inicio de la serie en 2018. El avance supone una notable moderación respecto al mes anterior (+12,31%), "reflejo de una cierta estabilización en los mercados de fletes marítimos tras varios meses de fuertes subidas, en un contexto que sigue marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial", explican fuentes de Valenciaport.
Áreas de interés
Atendiendo a las áreas de interés, el comportamiento ha sido dispar respecto a la moderación mostrada por el índice general. El Mediterráneo Occidental retrocede un 8,66% en junio, situándose en 3.757,56 puntos, aunque mantiene un crecimiento acumulado del 275,76% desde el inicio de la serie. Por su parte, el Lejano Oriente registra la caída más pronunciada del mes, con un descenso del 14,59% hasta los 2.197,62 puntos, acumulando un crecimiento del 119,76% desde 2018.
En el plano económico y comercial, las proyecciones de crecimiento mundial siguen enmarcadas en un contexto de desaceleración, en línea con las revisiones a la baja realizadas por los principales organismos internacionales. Según el último 'Goods Trade Barometer' de la OMC, el indicador se sitúa en 101,7 puntos, ligeramente por debajo de los 102,3 de enero, lo que sugiere que el crecimiento del comercio mundial de mercancías podría estar empezando a desacelerarse, aunque el volumen se mantiene por encima de la tendencia desde comienzos de 2025. El índice de pedidos de exportación, altamente predictivo de la evolución a corto plazo, se sitúa en 100,5, mientras que el de transporte marítimo de contenedores se sitúa en 102,4, continuando en zona de expansión aunque a un ritmo más lento que hace unos meses.
Según Torsten Schmidt, jefe de coyuntura del RWI, esta estabilización sugiere que las presiones derivadas de la guerra en Irán están disminuyendo, y que, si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán logran mantener el estrecho de Ormuz abierto de forma permanente, el comercio mundial podría recuperarse. Atendiendo a la oferta de transporte marítimo, en el informe del 3 de junio de Alphaliner reflejaba un nivel de inactividad comercial excepcionalmente bajo: tan solo 80 buques portacontenedores, equivalentes a 248.359 TEU, se encontraban en situación inactiva, representando únicamente el 0,7% de la flota global.
Valenciaport forma a directivos de recintos sudamericanos
La Autoridad Portuaria de València (APV) ha acogido el curso de gestión moderna de puertos, una iniciativa desarrollada en el marco del Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). La formación ha reunido a 33 profesionales portuarios procedentes de Argentina, Colombia, Guatemala, México, Perú, Panamá y República Dominicana. La clausura ha contado con la asistencia de la secretaria general de Puertos del Estado, Clara de la Calle, la presidenta de la APV, Mar Chao, y representantes de las autoridades portuarias de Cartagena, Gijón y las Palmas. El curso se ha dirigido a gerentes, responsables de área y mandos superiores de las comunidades portuarias de países de habla hispana, tanto del sector público como del privado. Todos ellos cuentan con una amplia trayectoria profesional en actividades comerciales, técnicas, administrativas, económicas, aduaneras o vinculadas a la gestión portuaria. La iniciativa ha tenido como objetivo actualizar conocimientos, así como establecer las bases para la posterior difusión de los contenidos en las comunidades portuarias de los países participantes, reforzar el trabajo en red y facilitar la incorporación de nuevos miembros al Programa de Gestión Portuaria TrainForTrade.La metodología de este programa, fruto de la colaboración público-privada, fomenta el intercambio de conocimientos y experiencias, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y la generación de soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de las comunidades portuarias. Con la celebración de este curso, la Autoridad Portuaria de València refuerza su compromiso con la cooperación internacional y con la capacitación de los profesionales responsables de gestionar y transformar los puertos de América Latina.
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