La reorganización estratégica de Stellantis España lastra su crecimiento: gana un 78% menos que en 2024

Stellantis España cerró 2025 con un beneficio neto de 156,6 millones de euros, un 78,2% menos que los 718,9 millones obtenidos en 2024, según las cuentas depositadas por la filial del grupo automovilístico en el Registro Mercantil.

El resultado refleja el impacto de la reestructuración impulsada por el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa, ante la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos. Como consecuencia, el grupo contabilizó amortizaciones por unos 22.000 millones de euros durante el ejercicio, lo que le llevó a registrar sus primeras pérdidas desde su constitución en 2021, tras la fusión de PSA y FCA.

A pesar del fuerte descenso del beneficio, la facturación de la filial española se mantuvo prácticamente estable. Los ingresos alcanzaron los 15.666 millones de euros, un 1,2% más que el año anterior, lo que elevó el peso de España en la cifra de negocio global del grupo hasta el 10,2%, frente al 9,8% registrado en 2024.

Línea de soldadura de las furgonetas K9 en Stellantis Vigo. | Stellantis | CE / Imagen de archivo

Por su parte, el beneficio operativo se situó en 244,5 millones de euros, lo que representa una caída del 33,4% respecto al ejercicio precedente.

Durante el año, Stellantis España también aprobó el reparto de un dividendo de 704,4 millones de euros. En paralelo, los gastos financieros se redujeron un 28,8%, hasta situarse en 15,6 millones de euros.

Stellantis reduce un 2,2% su producción en España

En el plano industrial, la compañía fabricó 959.000 vehículos en sus plantas de Vigo, Zaragoza y Madrid durante 2025, un 2,2% menos que el año anterior. La empresa atribuye este descenso a la debilidad de la demanda en los principales mercados europeos, especialmente en el segmento de los vehículos eléctricos.

Pese a ello, Stellantis reforzó su posición como principal fabricante de automóviles en España al concentrar el 42,2% de la producción nacional, nueve décimas más que en 2024, favorecida por la caída generalizada de la actividad del sector.

En el ámbito laboral, la plantilla de Stellantis España se redujo hasta los 11.841 empleados, 550 menos que un año antes. Según la compañía, este ajuste responde a los programas de jubilación parcial y bajas voluntarias pactados con la representación sindical en los centros de Vigo, Zaragoza y Madrid.

Vigo, Zaragoza y Madrid

Respecto a sus participaciones empresariales, Contemporary Star Energy (CSE), la sociedad creada junto a CATL para desarrollar una gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza), cerró 2025 con pérdidas de 9 millones de euros, en un ejercicio marcado por el avance del proyecto. No obstante, la producción de la fábrica comenzará a finales de este año y la inversión prevista llegará hasta los 4.100 millones de euros.

En este proyecto, que dará empleo a unas 4.000 personas, se pondrán en marcha modelos como el Opel Corsa, Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon. Además, hace unas semanas se confirmó que se construirán también el Leapmotor B10 y el nuevo modelo de SUV eléctrico de Opel.

Por su lado, Vigo es un lugar clave para Stellantis España. La ciudad gallega está centrada principalmente en los SUV compactos y vehículos eléctricos. En una planta, que da empleo a 6.000 personas y produce unos 2.000 coches al día.

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Por último, la planta de Madrid es la que menos protagonismo tiene en España. Con una producción de unos 95.000 vehículos al año, emplea a unas 1.500 personas. Situada en el distrito de Villaverde, fabrica los coches más exclusivos como los Citroën C4 y en 2028 iniciará la construcción de varios modelos de la marca Leapmotor para el continente europeo.