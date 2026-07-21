Ford gana 70 millones en España pese a caer un 11% su facturación durante 2025

La factoría de automóviles en Almussafes consiguió salvar los muebles en 2025 a la vista de las cuentas de explotación de Ford España S.L. de 2025, que reflejan un beneficio neto de 69,8 millones de euros (frente a las ganancias de 236,3 millones del ejercicio anterior), con una cifra de negocio de 4.623,5 millones, que supone una caída del 11% en comparación con un año anterior.

Ford España, según constata el informe de gestión de la filial de la multinacional norteamericana, con pleno hundimiento de producción -solo fabrica el modelo Kuga- y la plantilla acogida al mecanismo de suspensión temporal de empleo 'ERTE Red', invirtió durante el ejercicio 2025 un total de 48 millones de euros en inmovilizado que fueron financiados, en parte, con fondos procedentes de sus operaciones de producción y distribución de vehículos, recambios y componentes. La plantilla se ha reducido a 4.296 trabajadores, frente a los 4.747 del año 2024.

En 2025 la actividad productiva de Ford España en Almussafes alcanzó 98.591 vehículos, lo que representa una disminución del 18,69 % en comparación con el 2024 (121.250). En la planta de baterías, se han ensamblado 83.879 baterías eléctricas, para su instalación en vehículos producidos en Almussafes (un ligero incremento del 0,5% con respecto al 2024: 83.471). El volumen total de unidades de la marca Ford vendidos a clientes en España -fabricados en otros territorios del mundo- fue de 58,305 durante el año 2025, lo que supone un incremento del 24,11 % con respecto al 2024 (46.979).

Respecto a la producción de motores y componentes, se han producido un total de 170.665 motores (un 37,15% menos en comparación con el 2024: 271.550), 50,31% de los cuales se exportaron fuera de España, y 172.919 sets de componentes mecanizados (58,58% menos en comparación con el 2024: 417.530), 0,99% de los cuales se exportaron fuera de España.

Ford Almussafes producirá un nuevo SUV compacto de la familia Bronco a partir de 2028. Este vehículo tendrá un enfoque multienergía (incluyendo versiones térmicas, híbridas o eléctricas) y se sumará a un turismo y todocamino eléctrico pequeño, como parte de una ofensiva europea de siete nuevos modelos prevista para finales de 2029.

Vehículos eléctricos

Respecto a las previsión para el futuro a corto plazo, según la empresa, "resulta muy difícil pronunciarse sobre la previsible evolución de las ventas de los vehículos comercializados por Ford durante 2026. En primer lugar, porque la marca ha dejado de fabricar, durante los últimos años, gran parte de los vehículos de combustión interna que comercializaba en Europa y está en plena transición hacia el vehículo eléctrico, que tampoco termina de asentarse. "En cualquier caso, nuestro volumen de vehículos eléctricos estimamos que suba razonablemente", puntualiza la compañía.

Detalle de una de las cadenas de montaje de Ford Almussafes. / Levante-EMV

Por otro lado, "a pesar de la mejora en la regularización de las cadenas de suministro, no hay certeza de la manera en que las crisis geopolíticas y las incertidumbres del sector de la automoción puedan impactar en la comercialización de vehículos por parte de la sociedad. En la parte de vehículos comerciales tenemos sólidos planes para mantener el liderazgo, esperando que superaremos el volumen del año anterior. La excelente gama de este producto y la mayor disponibilidad de versiones 'BEV' y 'PHEV' supuso un impulso fuerte durante la última parte del pasado año, que esperamos se mantenga durante el 2026", explica Ford España en su informe de gestión.

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Planes de producción

Sobre la fabricación de vehículos, "en 2026 se espera una reducción en comparación con la producción del año anterior, debido a que únicamente se sigue fabricando el modelo Kuga y la inestabilidad de la cadena de suministro"; lo que está obligando a adaptar continuamente los planes de producción. En cuanto a la fabricación de motores y componentes, en 2026 se espera un año muy similar a 2025 en términos de volumen total y producción por familia de motores.