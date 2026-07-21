El Gobierno extiende aún más el ‘megaplán’ de ampliación de las redes eléctricas y promete 6.700 kilómetros de nuevas líneas

España afronta un problema de saturación de sus redes eléctricas. Los datos desvelados por Red Eléctrica de España (gestor de la red de transporte de alta tensión) y por las grandes energéticas (responsables de las redes de distribución, las que llegan hasta la puerta de las viviendas de los clientes) confirman la falta de capacidad en gran parte de sus infraestructuras y la dificultad para atender el aluvión de peticiones de la industria y de grandes tecnológicas para conectarse.

El Ministerio para la Transición Ecológica es el encargado de elaborar los grandes planes quinquenales con los que se establecen las ampliaciones y mejoras de la red de transporte, en los que se diseña dónde, cómo y cuándo se ejecutan inversiones milmillonarias para la modernización de las infraestructuras clave para el sistema eléctrico como es la red de alta tensión en manos de Red Eléctrica de España (REE).

El departamento comandado por la vicepresidenta Sara Aagesen ya había presentado una propuesta de nueva planificación eléctrica hasta 2030 con inversiones previstas por 13.590 millones de euros, pero ahora pretende reelaborarla para disparar su ambición y catapultar las inversiones previstas, según ha confirmado este martes el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, a las comunidades autónomas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía. El Ejecutivo ha prometido más inversión, pero de momento no ha cuantificado el volumen de los desembolsos extra previstos.

Transición Ecológica ha revelado que ha estudiado más de 2.500 alegaciones presentadas a su propuesta inicial de planificación para el horizonte 2030 (cinco veces más que en el anterior proceso de planificación hasta 2026) y ha decidido ampliar el plan con más inversiones para atender más solicitudes de acceso a la red de la industria, de las tecnológicas y de nuevas viviendas, y con ello acelerar el proceso de electrificación de la economía.

En la nueva versión que el Gobierno dará a conocer en detalle en breve, las posiciones de la red de transporte para atender las peticiones a las redes de distribución, muy relevantes para la industria o la vivienda, se han aumentado un 52% (hasta alcanzar las 300, 100 más que en el anterior borrador), y las posiciones para atender las grandes demandas de energía alimentadas directamente desde la red de transporte crecen un 12% (hasta sumar 162 adicionales), según detallan a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras del contenido de la nueva propuesta del Gobierno desvelada en la reunión con las CCAA.

Además, el Ministerio para la Transición Ecológica incrementará en un 75% las posiciones previstas para ejes ferroviarios y electrificación de puertos (hasta alcanzar un total de 58), y también un 17% más de subestaciones y un 6% la capacidad de las redes existentes, gracias a su mejora y repotenciación. En total, la nueva versión del ‘megaplán’ de redes que ultima el Gobierno contempla construir un total de 6.700 kilómetros de nuevas líneas, un 11% más o cerca de 700 kilómetros extra frente a la anterior propuesta (que anticipada 6.028 kilómetros de tendidos de nueva construcción para el mallado de Red Eléctrica, que ya cuenta con más de 46.000 kilómetros de líneas).

A la espera de aprobar la próxima planificación eléctrica hasta 2030, el Gobierno acaba de lanzar un refuerzo urgente de la red eléctrica por 600 millones de euros, el tercero en apenas dos años. El Ministerio para la Transición Ecológica atendía así la petición realizada por Red Eléctrica de España y puso en marcha el proceso para ejecutar una nueva modificación del actual plan de desarrollo del mallado de alta tensión para robustecer su funcionamiento.

Ayudas para climatizar colegios y hospitales

La Conferencia Sectorial de Energía ha aprobado la propuesta del Ministerio para repartir 368 millones de euros a actuaciones de climatización y eficiencia energética en hospitales, centros de salud y consultorios locales, y para colegios y otros centros docentes públicos. Los programas PREE Sanitario (con 168 millones) y PREE Docente (con 200 millones) se nutren del presupuesto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y los gobiernos autonómicos establecerán los criterios, alcance, intensidad y requisitos específicos para acceder a las ayudas en sus respectivas convocatorias. Igualmente podrán determinar el régimen de aplicación, bien por concesión directa o bien por concurrencia competitiva.

Las comunidades y ciudades autónomas han solicitado incorporar criterios adicionales, como la temperatura, en próximas convocatorias de la misma índole, y el Ministerio se ha comprometido a estudiar en un futuro la posibilidad de ampliar los recursos económicos asignados a las dos líneas, siempre que haya fondos disponibles y solicitudes al respecto por parte de los gobiernos regionales.

En concreto, el reparto de los 168 millones de euros del PREE Sanitario, basado en el número de camas hospitalarias del Sistema Nacional de Salud y el número de centros de salud y consultorios locales de la estadística más reciente del "Informe Anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024" del Ministerio de Sanidad, tendrá a la Cataluña (29,66 millones de euros) como la principal perceptora de las ayudas, por delante de Andalucía (22,089 millones de euros), Castilla y León (18,829 millones de euros) y Madrid (16,455 millones de euros). En lo que se refiere al reparto de los 200 millones de euros del PREE Docente, proporcional al número de centros de cada territorio, Andalucía (38,556 millones de euros) recibirá el mayor importe de las ayudas, por delante de Cataluña (33,498 millones de euros) y Madrid (17,54 millones de euros).