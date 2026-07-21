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Factura fiscal por ser campeón del Mundo

Lamine Yamal pagaría hasta 379.000 euros a Hacienda: cuánto tributa cada jugador de España por ganar el Mundial

El dinero que tributa cada jugador de España tras ganar el Mundial podría rondar hasta el 54% y tendría un tratamiento fiscal en función de la residencia fiscal del futbolista 

El español Lamine Yamal (C) levanta el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA tras la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre España y Argentina, disputada en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium).

El español Lamine Yamal (C) levanta el trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA tras la final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 entre España y Argentina, disputada en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey (MetLife Stadium). / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Ser campeón del mundo también tiene precio. España recibirá 50 millones de dólares (43,7 millones de euros, al tipo de cambio actual) tras conquistar su segunda estrella y derrotar a Argentina (1-0) el pasado domingo. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) prevé destinar cerca de la mitad de ese premio a los jugadores, hasta un 45% del total, equivalente a 22,5 millones de dólares (19,7 millones de euros). Sin embargo, la cantidad que terminará en manos de Hacienda puede variar en función de la residencia fiscal de cada futbolista. 

¿Cuánto cobrará cada jugador?

Asumiendo que el bonus se reparte a partes iguales entre los 26 futbolistas convocados, recibirán un importe estimado de 865.385 dólares (757.581 euros). No obstante, esta cantidad podría variar en función de las condiciones definitivas del reparto aplicado por la RFEF. El premio se tendrá que declarar a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para aquellos futbolistas residentes fiscales de España. 

Catalunya, entre las CCAA con la mayor factura fiscal

Los jugadores que militan en el FC Barcelona — como Ferran Torres, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Gavi o Dani Olmo— se enfrentarán a una de las facturas fiscales más elevadas de España. En el caso de estos futbolistas, la factura fiscal rondaría los 379.000 euros, siempre que mantengan su residencia fiscal en Catalunya. Esto se debe a que la prima del Mundial tributaría en Catalunya un tipo marginal cercano al 50,14%, según estimaciones realizadas por los técnicos de Hacienda (Gestha) y el despacho RCM Legal. En comunidades como Madrid, este tipo marginal es del 45,14%

Winning goal scorer Ferran Torres #7 of Spain lifts the trophy following the FIFA World Cup 2026 Final football match between Spain and Argentina on July 19, 2026 at New York New Jersey Stadium, MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, United States - Photo Jean Catuffe / DPPI AFP7 19/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press;2026;ARGENTINA;ARGENTINE;COUPE;cup;ESPAGNE;FIFA;FINAL;FINALE;FOOT;football;MONDE;mondial;Soccer;Spain;Sport;WORLD;FOOTBALL - WORLD CUP 2026 - FINAL - SPAIN v ARGENTINA

Ferran Torres, el número 7 de la selección española y autor del gol de la victoria, levanta el trofeo tras la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, celebrada el 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Valencia, donde se paga más IRPF

La Comunidad Valenciana presenta el tipo marginal más elevado de España, de hasta el 54%, mientras que en Catalunya se sitúa en torno al 50,14% y en Madrid baja al 45,14%, según estos cálculos. Las normas fiscales son más favorables en regiones como el País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, donde futbolistas como Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Aymeric Laporte o Nico Williams podrían llegar a tener un tipo marginal de hasta el 40%. 

Por otro lado, la cantidad que se lleva Hacienda también varía para aquellos jugadores que no son residentes fiscales en España. Esto puede ser el caso para futbolistas que compiten en clubes en Reino Unido, Francia o Alemania. Son ocho jugadores los que están en clubes extranjeros, como Pedro Porro (Tottenham), Rodri (Manchester City), Mikel Merino (Arsenal) o Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain). Los futbolistas que compiten en la Premier League alcanzarían una tributación de hasta el 45%. En paralelo, militantes de la Bundesliga como Álex Grimaldo podrían enfrentarse a un impuesto de hasta el 47,5% en Alemania.

La incógnita es en Marc Cucurella. El lateral fue convocado como jugador del Chelsea, pero posteriormente cerró su fichaje por el Real Madrid. En su caso, la tributación dependerá de dónde mantenga finalmente su residencia fiscal. 

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En el caso de los galardones que concede la FIFA al mejor jugador (Balón de Oro), el mejor portero (Guante de Oro) y el máximo goleador (Bota de Oro), no llevan un premio económico. En este sentido, Rodri y Unai Simón no tendrán que tributar esos premios.

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Fuente: El Periódico

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