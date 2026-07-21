València tiene el corredor ferroviario más barato de España con billetes a 27 euros de media tras la entrada de la competencia

València tiene el corredor ferroviario de alta velocidad más barato de España con un precio medio de los billetes el año pasado de 27 euros. El coste de viajar en alta velocidad entre el Cap i Casal y Madrid ha caído un 50 % desde la liberalización del servicio y el desembarco de Avlo, Ouigo e Iryo en 2022, según revela un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Desde la entrada de los operadores privados al servicio, la apuesta de los ciudadanos por la alta velocidad se ha convertido en una subida constante que no ha dejado de romper registros. El año pasado, el número de viajeros entre la capital de España y València aumentó un 8,3 %, con 6,3 millones de clientes. El corredor valenciano solo está por detrás del de Barcelona (14,4 millones de pasajeros) y por delante del de Sevilla (5,8 millones) y Alicante (4,5 millones).

El informe de la CNMC revela que 44,5 millones de viajeros utilizaron la alta velocidad comercial en 2025, un 12 % más que el año anterior y el doble que en 2019, según el Informe anual del sector ferroviario de 2025. Durante 2025, se registraron 547 millones de viajeros (+0,3 %) en todos los servicios ferroviarios, un 5 % más que en 2019. La gran mayoría (el 82 %) fueron usuarios de Cercanías.

Récord

Los corredores abiertos a la competencia batieron un récord en 2025, entre un 10 y un 14 % más de viajeros, salvo el Madrid-Barcelona, donde disminuyeron por primera vez desde la liberalización (un 1,7 %) tras una subida importante de los precios de los billetes.

El corredor Madrid-Barcelona, tras el incremento de precios del 15,2 % entre 2024 y 2025, fue el único en el que los ingresos por venta de billetes superaron los costes (en un 6 %). En el resto, los operadores incurrieron en pérdidas. Los pagos por cánones supusieron el 46 % de los costes totales en el Madrid-Barcelona, el 38 % en los corredores a Andalucía y el 30 % en los corredores a la Comunitat Valenciana.

Pérdidas

Los operadores de la línea de alta velocidad entre la capital de España y València ingresaron por la venta de billetes 168,73 millones de euros y tuvieron unos gastos de 183,29 millones. En total las pérdidas fueron de 14,56 millones de euros. La partida de gasto más importante para Renfe, Ouigo e Iryo fue la del pago del canon de la infraestructura ferroviaria, que se llevó un 30 % con un coste de 55,48 millones.

Respecto de antes de la liberalización (2019), los precios bajaron en términos reales (teniendo en cuenta la inflación), un 50 % en el corredor Madrid-València, y alrededor del 40 % en los demás corredores (en Alicante un 43 %). En el caso de València, Renfe lanzó el operador de bajo coste Avlo el 21 de febrero de 2022, Ouigo el 11 de octubre del 2022 e Iryo el 16 de diciembre de 2022.

Renfe retuvo entre el 50 y el 67 % de cuota en los corredores con competencia. Iryo alcanzó una cuota del 20-26 % en todos los corredores, salvo en el Madrid-Alicante, donde fuera del periodo estival solamente opera los fines de semana. Ouigo alcanzó cuotas del 13-14 % en los corredores del sur.

Tren de Iryo en la estación Joaquín Sorolla. / Miguel Angel Montesinos

Reparto del mercado en la línea de València

En el caso concreto del corredor Madrid-València, Iryo y Ouigo tuvieron el año pasado una cuota de mercado del 25,3 % y del 23,9 %, respectivamente, y Renfe Viajeros del 50,2 % (33,8 % con AVE y un 16,4 % con Avlo).

El precio medio del trayecto Madrid-Barcelona fue en 2025 de 52,89 euros, el de Madrid-València de 27,04 euros, el de Madrid-Sevilla de 38,41 euros, el de Madrid-Málaga de 37,61 euros, el de Madrid-Alicante de 31,34 euros y el de Madrid-Zaragoza de 41,57 euros.

Cuota frente al avión

El tren ganó cuota al avión en los principales trayectos de estos corredores, especialmente en el Madrid-Sevilla y el Madrid-Málaga. La cuota más baja del tren corresponde al trayecto Madrid-Barcelona (el 83,1 %). En el caso de València, el año pasado 5.698.843 pasajeros optaron por el tren de alta velocidad (93,7 %) frente a 383.303 que se decantaron por el avión.

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En algunos corredores españoles de alta velocidad uno o dos trayectos concretos comprenden prácticamente todos los viajes de la línea. Es el caso del corredor Madrid-València, en el que la mayor parte de los viajeros hacen el trayecto entre estas dos ciudades.