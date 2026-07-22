La olas de calor disparan las plagas vegetales en los cítricos y los costes en el campo

Las olas de calor en la Comunitat Valenciana están pasando factura a la citricultura valenciana, provocando estrés abiótico, lo que dispara la caída fisiológica de frutos (esporgà), acelera la sobremaduración, incrementa los costes de agua debido a la mayor evapotranspiración, y favorece la proliferación de plagas. Durante estos veses de verano, los cítricos se encuentran en su fase crítica de crecimiento y engorde y las temperaturas extremas por encima de los 35°C, sumadas a la falta de humedad en el suelo, hacen que el árbol aborte frutos incipientes y los deje caer prematuramente.

Así las cosas, la Unió Llauradora ha solicitado al Ministerio de Agricultura la puesta en marcha de un plan estatal de gestión de resistencias de la araña roja (Tetranychus urticae) en cítricos, acompañado de un refuerzo de las herramientas de control químico y biológico, ante el avance de una plaga que se ha convertido en uno de los principales problemas fitosanitarios de la citricultura mediterránea.

La organización agraria alerta de que la situación es especialmente grave esta campaña en la provincia de Castelló, principal zona productora de clementinas de España, donde las poblaciones de araña roja están alcanzando niveles sin precedentes en numerosas parcelas de clemenules. Los daños provocados por este ácaro reducen la capacidad fotosintética de los árboles, debilitan las plantaciones y provocan una importante depreciación comercial de la fruta, lo que amenaza con reducir la producción comercializable.

Explotación citrícola afectada por la araña roja, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Costes de producción

Además del impacto sobre la cosecha, la Unió advierte del fuerte incremento de los costes de producción. En muchas explotaciones los tratamientos específicos contra la araña roja ya superan los 2.700 euros por hectárea, una cifra difícilmente asumible en un contexto de elevados costes de cultivo. La organización considera que el problema va más allá del aumento de los gastos. Los agricultores y técnicos vienen detectando desde hace varias campañas una pérdida progresiva de eficacia de algunos acaricidas autorizados, un fenómeno compatible con la aparición de resistencias, favorecido tanto por la elevada capacidad de adaptación biológica de la plaga como por la reducción del número de materias activas disponibles tras las restricciones regulatorias europeas.

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Evaluar los daños

La Unió ha solicitado que el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal del Ministerio visite las principales zonas productoras de clementinas de Castellón, acompañado por responsables del Ministerio y de la Generalitat Valenciana, para comprobar sobre el terreno la magnitud de los daños y el incremento de costes que pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones.