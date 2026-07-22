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Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos
La empresa alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000
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EFE
Washington
Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.
La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.
Fuente: El Periódico
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