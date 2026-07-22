Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro Sánchez Ford AlmussafesSubvenciones fallerosOla de calorGigafactoría de VolkswagenPeter Lim ValenciaAlerta roja ValenciaPlayas Cullera
instagramlinkedin

Resultados

Tesla ganó 1.114 millones de dólares en el segundo trimestre, un 5% interanual menos

La empresa alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Washington

Tesla logró un beneficio neto de 1.114 millones de dólares entre abril y junio, lo que implica un 5% menos con respecto a los mismos tres meses de 2026, aunque subrayó que alcanzó ventas récord de vehículos en el segundo trimestre, más de 480.000, y un crecimiento sostenido en nuevos mercados y fortalecer su presencia en los consolidados.

La empresa facturó además en abril-junio 28.236 millones de dolares, un 26% interanual más, mientras que su resultado bruto de explotación (ebitda) cayó un 4% con respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 3.273 millones de dólares.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jueza procesa por seis delitos de corrupción al teniente coronel interventor de la Guardia Civil por el desvío de más de 130.000 euros
  2. La Diputación deniega la subvención a 32 artistas falleros por hacer ninots de la dana al no pertenecer a las poblaciones afectadas
  3. Sensación térmica de 44ºC y tormentas antes de una madrugada sofocante con mínimas de 26ºC: una nueva ola de calor asfixia a la Comunitat Valenciana
  4. Hasta 46 ºC de sensación térmica y madrugadas asfixiantes de 35 ºC: la Comunitat Valenciana se enfrenta al pico de la ola de calor, según Aemet
  5. Los presidentes de falla dejan la Ofrenda como está a pesar de que el cambio a tres días es la opción mayoritaria
  6. Un rebaño de 30 muflones devora una plantación de 800 almendros en pleno desarrollo en Fontanars
  7. Última hora de la tercera ola de calor en la Comunitat Valenciana: municipios en avisos y últimas noticias
  8. Benimaurell registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 30ºC de madrugada

Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás

Trump dice que Irán no está "listo" para un acuerdo porque siempre se echa para atrás

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de julio de 2026

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

En libertad provisional el monitor de un campamento acusado de agresión sexual a 2 menores en Tarragona

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

Asesinan al periodista Francisco Alejandro en el sur de México

¿Qué comisiones desfilarán de madrugada en la Ofrenda de las Fallas 2027?

¿Qué comisiones desfilarán de madrugada en la Ofrenda de las Fallas 2027?

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Israel intensifica de nuevo sus ataques en Gaza pese a la tregua: 12 muertos en un día y 60 en una semana

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Detenido un hombre de 44 años en Tarragona por apuñalar a su pareja

Pulseras térmicas en la 'dipu'

Pulseras térmicas en la 'dipu'
Tracking Pixel Contents