Bankinter gana 605 millones hasta junio, un 12% más gracias al impulso de las comisiones

Bankinter obtuvo un beneficio neto de 605 millones de euros en el primer semestre, un 12% más que un año antes, apoyado en el aumento del negocio con clientes y en el fuerte avance de las comisiones, según ha informado este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco destacó el fuerte tirón de gestión de activos y banca de inversión. La entidad elevó un 8% los volúmenes de negocio y mantuvo la rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) por encima del 20%.

El beneficio antes de impuestos fue de 853 millones de euros, lo que implica un alza de 11,4% con respecto al año pasado. Con estos resultados, la entidad que lidera Gloria Ortiz prolongó el buen tono de resultados. En paralelo, el banco siguió avanzando en la diversificación de sus ingresos. Mientras el margen de intereses creció un 5% en este periodo, las comisiones lo hicieron un 16%, impulsadas sobre todo por la actividad de banca de inversión.

El negocio en España creció un 7%, mientras que la cartera de inversión crediticia incrementó un 3% hasta los 70.500 millones de euros. Los activos bajo custodia subieron a ritmo de doble dígito, un 17% en el periodo analizado, hasta los 89.000 millones de euros. España sigue siendo el mayor mercado para la entidad, con Portugal por detrás. El volumen de negocio e ingresos de Portugal creció un 8% hasta los 11.500 millones de euros.

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Esta mejora de los ingresos también vino acompañada de un aumento contenido de los gastos, que crecieron un 3%. Por otro lado, el volumen de negocio con clientes aumentó un 8% respecto al mismo periodo del año pasado, hasta los 249.000 millones de euros, gracias al crecimiento de crédito. La ratio de mora descendió al 1,92% y el capital CET1 mejoró hasta el 12,9%.