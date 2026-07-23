El BCE presenta los diez diseños finalistas para los nuevos billetes de euro

Muy pronto, el diseño de los billetes que manejan todos los europeos para realizar sus pagos cambiará, y el Banco Central Europeo (BCE) ha dado a conocer los diseños preseleccionados para ejecutar este cambio de imagen. La institución presidida por Christine Lagarde ha presentado las diez propuestas definitivas para convertirse en los nuevos billetes de euro, que van desde los 5 hasta los 200 euros, y de las que solo quedará una. Todo apunta a que el organismo tomará una decisión sobre el diseño final a finales de año.

Dos temáticas: cultura o naturaleza

Las dos temáticas elegidas para inspirar los diseños han sido la cultura europea, por un lado, y los pájaros y los ríos, por otro. Cada una de ellas ha dado lugar a cinco diseños que competirán por convertirse en la nueva imagen de la moneda europea. En la categoría de la cultura, el billete de 5 euros lleva la imagen de la soprano griega María Callas; el de 10 euros, la del músico alemán Ludwig Van Beethoven; el de 20, la de la científica polaca Marie Curie; el de 50, la del escritor español Miguel de Cervantes; el de 100, la del pintor italiano Leonardo da Vinci; y el de 200, el de la periodista checa Bertha von Suttner.

Uno de los diseños de esta temática ha sido elaborado por dos estudios españoles en colaboración. Rubio & del Amo, un conocido estudio de diseño que ha trabajado para la Agencia Espacial Española o la Fundación Alcaraz, ha colaborado con Cruz mas Cruz, el estudio fundado por el icónico diseñador José María Cruz Novillo —famoso por diseñar el logo del PSOE, el de Correos, el de la Policía Nacional o el de Repsol— fallecido recientemente, junto a su hijo Pepe.

Otro de los billetes, en este caso con la cara de Beethoven, perteneciente a otra propuesta / BCE

En el caso de la segunda temática, el billete de cinco euros estaría protagonizado por un treparriscos sobre un paisaje de manantial de montaña. El de diez euros mostraría a un martín pescador junto a una cascada, mientras que el de veinte euros incluiría en primer plano una colonia de abejarucos en un valle fluvial encajado. En el billete de cincuenta euros aparecería una cigüeña blanca sobrevolando un río serpenteante, y el de cien euros tendría como protagonista a una avoceta deslizándose sobre una marisma. La colección culminaría con el billete de doscientos euros, dedicado al alcatraz atlántico sobrevolando el océano.

Consulta pública

El BCE ha puesto en marcha una encuesta para recabar la opinión de los ciudadanos de toda Europa, que permanecerá abierta hasta el 21 de septiembre, aunque será el Consejo de Gobierno de la institución quien decidirá finalmente la propuesta vencedora, teniendo en cuenta el sentir del público. "Los billetes de euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa", señaló Lagarde en una rueda de prensa posterior a la presentación de los diseños.

"Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida", añadió la banquera francesa, que hoy mismo ha dado a conocer la decisión del BCE de mantener los tipos de interés sin cambios, en el 2,25%, dándose el verano para decidir si una subida en septiembre será necesaria, como parecen indicar los datos.

Otro de los diseños, con la fotografía de Marie Curie para el billete de 20 euros. Los personajes se mantienen con cada billete en todos los diseños / BCE

Concurso europeo con más de 1.200 diseñadores

Volviendo a la cuestión de los billetes, las propuestas preseleccionadas son el resultado de un concurso de diseño organizado a escala de la Unión Europea, en el que participaron más de 1.200 diseñadores gráficos, de los que 25 fueron invitados a presentar propuestas para uno o ambos temas.

Un jurado independiente formado por 21 expertos en ámbitos como diseño gráfico, comunicación, neurociencias e historia, designados por los bancos centrales de la zona euro, fue el encargado de seleccionar las diez propuestas finalistas.

Uno de los diseños para el billete de 50 euros, con la cara de Miguel de Cervantes / BCE

Encuesta ciudadana y decisión a finales de año

Paralelamente a la encuesta abierta al público, el BCE ha informado de que una empresa demoscópica independiente realizará una consulta paralela entre una muestra representativa de ciudadanos de la zona euro, con el objetivo de contrastar los resultados.

El billete de 100 euros, con la cara de Leonardo Da Vinci / BCE

"El BCE publicará un informe sobre los resultados de ambas encuestas una vez seleccionado el concepto de diseño definitivo. Las respuestas del público son un elemento fundamental del enfoque inclusivo del Eurosistema, que asegura que se tengan en cuenta las opiniones de los ciudadanos de toda Europa", subraya la institución.

Se espera que la decisión del Consejo de Gobierno llegue a finales de año. El BCE explica que tendrá en cuenta "un conjunto de aportaciones, incluidas las conclusiones del jurado del concurso de diseño, una evaluación técnica y los resultados de las dos encuestas". Una vez elegido el diseño, comenzará la fase de desarrollo y pruebas antes de su puesta en circulación, prevista para los próximos años, aunque el BCE no ha concretado un calendario. La institución recuerda que los actuales billetes seguirán siendo válidos y convivirán con la nueva serie, que supondrá el primer rediseño integral de los billetes en euros desde su lanzamiento en 2002.

Una de las propuestas del billete de 200, en este caso de la categoría pájaros y ríos, con la imagen de un alcatraz atlántico sobrevolando el océano / BCE

Más seguridad y menor impacto ambiental

Otro de los motivos que han llevado al organismo con sede en Fráncfort a renovar los billetes es reforzar la lucha contra las falsificaciones. "Los nuevos billetes incorporarán elementos de seguridad nuevos y mejorados para facilitar la comprobación de su autenticidad y hacerlos más accesibles, también para las personas con problemas de visión", señala el comunicado.

Además, el BCE pretende reducir la huella ambiental mediante el uso de materiales y procesos de producción más sostenibles, otro de los objetivos clave del proyecto.