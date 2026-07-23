Las claves del acuerdo entre Geely y Ford

1. ¿Qué se ha anunciado hoy? Ford y Geely han anunciado un acuerdo para establecer una empresa conjunta (joint venture) para compartir capacidad de fabricación y fabricar vehículos de pasajeros multienergía para Europa, en Almussafes.

2. ¿Es esto una fusión o una venta? No, esto es una joint venture (empresa conjunta) entre Ford y Geely en Europa. La plantilla en Valencia trabajará para la nueva empresa, la planta será propiedad de la firma conjunta, la cual pertenecerá en un 66 % a Ford y en un 34 % a Geely. Las dos marcas subrayan que el objetivo es "trabajar juntas, compartir capacidad y hacer coches para Europa, en Europa".

3. ¿Está Ford vendiendo toda o parte de la fábrica a Geely? No. La planta de Almussafes pertenecerá a la nueva empresa conjunta. Los trabajadores de la factoría trabajarán para la nueva joint venture, en una planta propiedad de la empresa conjunta.

4. ¿Por qué lo han hecho? Ford y Geely aseguran que el objetivo es maximizar la capacidad. Al llenar la planta en Valencia, Ford y Geely pueden reducir costes y proporcionar estabilidad a largo plazo y empleo para la plantilla de Valencia.

5. ¿Qué pasa con los empleados en Valencia: actuales y futuros? Todos los empleados en Valencia serán empleados de la empresa conjunta. Todos los que fabriquen coches en la actual planta de Ford trabajarán para la empresa conjunta.

6. ¿Quién es el propietario de esta nueva compañía? La estructura propuesta es de un 66 % propiedad de Ford y un 34 % propiedad de Geely.

7. ¿Significa esto que Ford España ya no existe? La fabricación la llevará a cabo la empresa conjunta. Mientras que todo lo demás — como ventas, distribución y marketing— permanecerá bajo Ford España.

8. ¿Qué vehículos van a fabricar? Planean producir tres vehículos multienergía para Ford y dos SUV eléctricos para Geely.

9. ¿Qué significa esto para el Kuga? No habrá interrupción en la producción del Kuga en Valencia.

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10. ¿Qué ocurre a continuación? Ahora habrá comprobaciones y aprobaciones regulatorias, pero el objetivo de las dos empresas es que la joint venture esté operativa en el primer semestre de 2027.