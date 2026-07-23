El Gobierno lo confirma: los trabajadores pueden pedir un permiso de 4 días o reducir su jornada laboral por la alerta roja por ola de calor

La Comunitat Valenciana afronta su tercera ola de calor del verano con temperaturas que alcanzarán su punto álgido hoy, cuando los termómetros podrían llegar hasta los 42 grados en algunos puntos del territorio. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso rojo para este jueves 23 de julio en el litoral sur de la provincia de Valencia y Alicante por temperaturas extremas.

Antes estos avisos por ola de calor que se están principalemente en el territorio valenciano y en la Región de Murcia, el Ministerio de Trabajo ha querido salir al paso para recordar que, cuando exista un aviso naranja o rojo emitido por Aemet, los trabajadores tienen la posibilidad de reducir o modificar su jornada laboral. Aunque esta reducción o modificación depende en gran parte si la empresa no pueda garantizar la seguridad con otras medidas.

Se trata de un recordatorio sobre el que ya alertó el Ministerio de Trabajo la semana pasada, cuando la Aemet elevó el aviso rojo el pasado 15 de julio por un episodio de calor extremo. El Ministerio confirmó que esta medida se aplica a cualquier aviso rojo o naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología, por lo que también afecta a los avisos vigentes este jueves en la Comunitat Valenciana.

Además, El Ministerio de Trabajo ha querido remarcar que si los trabajadores no tienen la posibilidad de acudir a su puesto de trabajo por las condiciones meteorológicas, también disponen de cuatro días de permisos retribuidos hasta que desaparezcan las circunstancias.

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Estas medidas quedan recogidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, que exige adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas trabajadoras cuando desarrollan su actividad al aire libre o en lugares que no pueden aislarse completamente de las condiciones meteorológicas extremas.