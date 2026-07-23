JB Capital compra el 50% de la valenciana Sesderma e inyectará 40 millones para su expansión

JB Capital ha alcanzado un acuerdo con Gabriel Serrano para la adquisición de un 50% del grupo empresarial valenciano del sector de la costmética Sesderma, que integra las marcas Sesderma, Mediderma y Dermopartners. Este acuerdo irá acompañado de la inyección de 40 millones de euros de nuevo capital dentro de la sociedad. Asimismo, el grupo ha refinanciado la totalidad de su pasivo financiero mediante una solución de capital flexible, con vencimiento a largo plazo, otorgado por la gestora paneuropea Kartesia, quien adicionalmente ha suscrito una participación minoritaria en el capital de la compañía.

Este acuerdo conlleva también el compromiso entre las partes de financiar inversiones orientadas al crecimiento y plan de expansión de la compañía: captación del mejor talento sectorial, desarrollo de la gama de productos, refuerzo de la marca y una mejora continua del servicio en el canal farmacia. De esta manera, explican responsables de la operación en un comunicado, el grupo "culmina con éxito su proceso de reordenación financiera, dotándose de una estructura de capital óptima para acometer un ambicioso plan industrial a largo plazo".

Nueva estructura

En esta nueva etapa, el dermatólogo Gabriel Serrano Sanmiguel continuará liderando la división científica, médica y de I+D del Grupo, el verdadero núcleo que dio origen al éxito de la compañía. Mientras tanto, JB Capital asumirá la gestión operativa del grupo y trabajará por avanzar en la profesionalización de la misma gracias a la incorporación en el corto plazo de un nuevo equipo directivo de primer nivel.

En paralelo, se constituirá un nuevo consejo de administración que implementará "los más altos estándares y mejores prácticas de gobernanza corporativa, reforzando áreas clave como auditoría interna, cumplimiento normativo y compliance". Este acuerdo se produce "en una etapa de fuerte crecimiento" del mercado global de la dermocosmética (6% CAGR hasta 2030, según datos de mercado), impulsada por consumidores cada vez más orientados a soluciones eficaces, avaladas científicamente y de alto valor añadido.

Con el objetivo de "aprovechar esta ventana de oportunidad", Grupo Sesderma va a trabajar en un plan de crecimiento que se centrará en dos ejes geográficos, En España, se acometerá un refuerzo "sin precedentes" en sus canales clave, potenciando la estrecha relación histórica del laboratorio con la clase médica, especialmente la dermatológica, con la red de oficinas de farmacia y con sus prescriptores.

Expansión internacional

Y en el ámbito internacional se acelerará la expansión del grupo sobre una plataforma global consolidada, que ya cuenta con presencia en más de 90 países a través de más de 20 filiales operativas, con especial foco en mercados de alto crecimiento. La firma inicia esta nueva etapa tras cerrar el ejercicio fiscal 2025 con unos ingresos aproximados de 140 millones de euros y un Ebitda de 25 millones de euros.

Noticias relacionadas

El Dr. Gabriel Serrano Sanmiguel, fundador de Grupo Sesderma, ha destacado que esta alianza "representa la combinación perfecta para el futuro de Sesderma y me permite concentrar todo mi esfuerzo y pasión en lo que constituye el verdadero motor de nuestro éxito: la investigación científica de vanguardia y la innovación médica. Esta nueva estructura financiera nos permitirá potenciar nuestra capacidad de desarrollo para ofrecer las soluciones dermatológicas más avanzadas a nuestros clientes en todo el mundo". ha añadido. Por su parte, Rafael Garabito, director general de JB Capital, ha señalado que “Grupo Sesderma es una compañía excepcional con un ADN innovador único basado en la nanotecnología y una gran solidez comercial. Nuestra entrada tiene un marcado carácter industrial y de largo recorrido que tiene como objetivo acelerar el plan de expansi