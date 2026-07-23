Pérez Llorca: "Ford y Geely garantizan el futuro, los empleos y certidumbre" en Almussafes

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que el acuerdo entre ambas compañías “dota de certidumbre” a la planta de Almussafes y ha puesto en valor “el diálogo y el entendimiento para remar todos juntos con el objetivo de asegurar el futuro en contraposición a una sociedad convulsa y polarizada”. Pérez Llorca ha apuntado que este tipo de iniciativas demuestra que “somos una territorio de oportunidades donde se crea empleo y riqueza” y ha resaltado que el Consell “ha tomado decisiones valientes” para crear un entorno favorable para la atracción de inversiones.

Al respecto, ha hecho referencia a medidas como la bajada de impuestos, la seguridad jurídica, la estabilidad institucional, los incentivos fiscales, la simplificación administrativa, la formación especializada, el apoyo a la inversión productiva y el impulso a las infraestructuras estratégicas. n este sentido, ha remarcado que este tipo de inversiones responde al análisis de factores como la posición geoestratégica, el talento, la capacidad productiva, la existencia de un ecosistema industrial de alto valor añadido y el conocimiento acumulado durante décadas por el sector de la automoción valenciano.

Pérez Llorca ha apuntado que la Comunitat Valenciana es uno de los grandes motores económicos de España “a pesar de la infrafinanciación” y ha aseverado que "si a la Comunitat Valenciana le va bien, a España también le va bien".

Con el comité de empresa

El jefe del Consell también ha mantenido una reunión con representantes del comité de empresa y de Ford España. En el encuentro han participado, entre otros, el presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, el presidente de UGT Ford, José Luis Parra, el director de Recursos Humanos de Ford España, Eduardo Guillamón y la directora adjunta de fabricación de Ford, Lucía Hernández. Además, han estado presentes el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, y la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marían Cano

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El jefe del Ejecutivo valenciano ha asegurado que el acuerdo anunciado por ambas empresas este jueves "está al nivel" del acuerdo de 1976 para instalar la factoría en Almussafes y "pone fin a la incertidumbre" y a una "etapa un poco convulsa".