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Repsol casi cuadriplica su beneficio hasta junio por el alza del petróleo tras la guerra de Irán

La compañía española, que ganó 2.201 millones en el semestre, se gastó 2.400 millones en hacer acopio de petróleo tras el inicio de la guerra de Irán

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España)

Archivo - El nuevo logo e imagen de marca de Repsol, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España) / Marta Fernández - Europa Press - Archivo

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Repsol multiplica casi por cuatro su beneficio semestral. La compañía ganó 2.201 millones en el primer semestre de 2026, un 265% más que en el mismo periodo del año anterior, influido por la revalorización de sus existencias (+823 millones) debido al incremento de los precios del crudo y otros productos derivados tras la guerra de Irán. El resultado neto ajustado, que mide específicamente el desempeño de los negocios, ha sido de 2.711 millones, el doble que hace un año.

La petrolera destaca el "contexto de gran volatilidad en los mercados energéticos, especialmente desde el inicio del conflicto en Irán, que ha incrementado las fluctuaciones de precios y restringido la oferta". Y recuerda que, aunque no tiene activos en Oriente Medio, ha destinado 2.400 millones en el semestre para aumentar sus existencias de crudo y productos refinados.

"El conflicto en Irán ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad de suministro y el papel esencial del petróleo y el gas para responder a la demanda global. Repsol mantiene su compromiso de atender las necesidades de la sociedad, reforzando la producción de carburantes y aplicando descuentos adicionales a sus clientes en un momento clave para el turismo español", ha reiterado su consejero delegado, Josu Jon Imaz, en un comunicado.

El resultado neto ajustado del área de Exploración y Producción (Upstream) alcanzó 673 millones de euros, un 6,7% más que el primer semestre del año anterior, mientras el neto ajustado del negocio Industrial se situó en 1.683 millones de euros, impulsado principalmente por los mayores márgenes de refino, frente a los 235 millones de euros del mismo periodo de 2025, que estuvo impactado negativamente por los apagones eléctricos del año pasado.

El área de Cliente mantuvo su tendencia de crecimiento, con un incremento interanual del 5,1%, hasta 369 millones de euros en el semestre y el negocio de Generación Baja en Carbono registró un resultado neto ajustado de 6 millones de euros.

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Por otra parte, el Consejo de Administración de la petrolera ha aprobado un segundo programa de recompra de acciones propias por importe de hasta 500 millones de euros, que se suma al ya finalizado de 350 millones y prevé anunciar una tercera recompra de acciones en octubre.

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Fuente: El Periódico

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