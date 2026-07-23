Los trabajadores de Ford mantendrán la antigüedad y todos los derechos en la nueva empresa

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, ha confirmado a la plantilla que seguía la presentación de la joint venture con la china Geely que toda la plantilla de Almussafes conservará la antigüedad y todos los derechos que tiene en la nueva empresa que se va a constituir. Baumbick ha garantizado a los empleados que "todo el equipo sigue" y ha anunciado que crecerá para hacer frente al aumento de producción, aunque no ha concretado en qué número.

Héctor Faubel, presidente del comité de empresa de Ford Almussafes, secretario general de la sección sindical de UGT-PV, ha reivindicado que las inversiones que van a llegar a la factoría tras el anuncio de hoy "no pueden estar reñidas con las condiciones dignas" que merecen los trabajadores. Faubel ha celebrado que es un "un día histórico". "Hemos vivido una tormenta perfecta que comenzó con la pandemia y desde entonces no hemos tenido tregua. Pero incluso en los momentos más difíciles hemos mantenido nuestro compromiso".

Capacidad productiva

La empresa Geely ha querido dejar claro que llega a Almussafes con la intención de que aumente la capacidad productiva. Alex Nan , vicepresidente de Geely, ha insistido en que quieren llegar a la máxima capacidad. No ha detallado cómo van a ser los dos SUV eléctricos que Geely va a producir en Almussafes, pero ha subrayado que serán "modelos con una alta demanda en el mercado".

“Durante casi 50 años, Valencia ha fabricado algunos de los coches más queridos de nuestra historia, y ahora este equipo ayudará a construir nuestro futuro”, ha afirmado Jim Baumbick. “Por eso estamos construyendo un sistema industrial flexible y rentable con un socio capaz como Geely Auto. Juntos podemos utilizar una planta de primer nivel con una plantilla fantástica y equipararnos al nuevo referente de costes de la industria. Todo esto forma parte de la visión de Ford de ofrecer a los conductores europeos una conducción heredada del rali, auténtica capacidad todoterreno y tecnología multienergía, con el ADN distintivo del óvalo azul”.

Geely Auto

La empresa conjunta respalda la expansión internacional de Geely Auto, tras unas ventas en el exterior de 474.228 vehículos en la primera mitad del año, al tiempo que hace avanzar la estrategia de Ford de utilizar alianzas para competir con rapidez, eficiencia y escala en Europa, según han destacado las dos compañías.

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“Esta alianza demuestra cómo los fabricantes de automóviles están reforzando la base industrial de Europa, pero no podemos hacerlo solos”, ha añadido Jim Baumbick. “Lo que hemos logrado en Valencia, con el apoyo continuo de los gobiernos nacional y regional de España, es una clase magistral de colaboración público-privada que marca el referente para el resto de Europa”, ha señalado.