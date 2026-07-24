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Ya está abierta la votación para determinar el diseño de los nuevos billetes en euros

El Banco Central Europeo presenta 10 propuestas de entre los que saldrá la nueva imagen del medio de pago

Diez propuestas con carácter europeo

Diez propuestas con carácter europeo

Banco Central Europeo

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Mar Navarro

El Banco Central Europeo (BCE) ha presentado este jueves las diez propuestas finalistas para la próxima serie de billetes en euros; el boceto ganador se decidirá a través de una encuesta en la que los ciudadanos europeos podrán votar hasta el 21 de septiembre.

"Los billetes en euros son más que un medio de pago; son una de las expresiones más tangibles de Europa", señaló Christine Lagarde, presidenta del BCE. "Sus diseños, que combinan belleza y significado, reforzarán nuestra identidad compartida".

Más de mil diseñadores gráficos participaron en el concurso organizado por la Unión Europea, en el que posteriormente se preseleccionaron las proposiciones disponibles en el sondeo. Los esbozos presentados en el certámen rondan dos categorías: cinco de los diseños escogidos están centrados en La cultura europea y los cinco restantes en Ríos y aves.

Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la presentación de los diseños

Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la presentación de los diseños / Euronews

La cultura europea: patrimonio común

Este motivo se focaliza en la identidad europea que se ha formado a través de la cultura a lo largo de los siglos; se proponen en el dorso diferentes actividades y espacios culturales junto a célebres figuras, situadas en el anverso del mismo, que han contribuido a construir el patrimonio cultural identificativo europeo. Entre las personalidades seleccionadas se encuentran Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Cervantes, Da Vinci y Bertha von Suttner; cada uno de estos artistas está representado en un billete desde 5€ a 200€, respectivamente.

No pasa desapercibida la presencia española; los estudios de diseño gráfico, Rubio & del Amo y Cruz más Cruz, han presentado una idea conjunta para ambos temas y, finalmente, los expertos han escogido su propuesta enfocada en los ilustres artistas. El diseño mantiene la esencia de los billetes tradicionales pero con un toque moderno; en la parte frontal predomina la figura del personaje, con un estilo minimalista combinado con colores indentificativos que otorgan coherencia al resultado.

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Los diseños de los billetes elaborados por los estudios españoles

Los diseños de los billetes elaborados por los estudios españoles / Cruz Novillo | Rubio & Del Amo

Ríos y aves: resilencia en la diversidad

Esta temática se centra en realzar la resiliencia y diversidad de los diferentes ecosistemas europeos, muestran en cada billete una variedad de aves y ríos; con el objetivo de acentuar tanto la importancia como la protección de la naturaleza y el medioambiente. En el anverso se ilustran diferentes edificios relacionados con las instituciones de la UE; tales como el Parlamento, la Comisión Europea, el Banco Central, el Tribunal de Justicia, el Consejo y el Tribunal de Cuentas, estos simbolizan los ideales europeos.

Propuesta de el Atelier Goppel Toperngpong

Propuesta de el Atelier Goppel Toperngpong / Banco Central Europeo

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