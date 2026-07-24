Lagarde abre la puerta de par en par a una subida de tipos en septiembre

El Banco Central Europeo (BCE) dejó el pasado jueves los tipos de interés intactos, en el 2,25%, considerando que la amenaza inflacionaria que representa la guerra entre EEUU, Israel e Irán está suficientemente contenida, al menos por el momento. Pese a que el Consejo de Gobierno del organismo tomó la decisión por unanimidad, algunos gobernadores expresaron inicialmente su intención de acometer la segunda subida consecutiva.

La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, afirmó que los efectos del shock energético derivado de las tensiones en Oriente Medio "aún no se han materializado por completo". Aún no hemos visto todos los efectos sobre la economía que tendrá el conflicto, por lo que el BCE no puede bajar la guardia ante la mayor crisis energética de la historia, tal y como la definió la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Las pistas de Lagarde

Pese a que las comparecencias de Lagarde nunca son reveladoras, la banquera francesa dio ayer señales que los analistas y expertos en política financiera interpretaron como una señal de subida en septiembre, después del verano, tratando de atajar los efectos indirectos y de segunda ronda que puedan materializarse con los meses.

La presidenta afirmó ayer que el BCE mantenía los tipos de interés "por el momento". En comparecencias tan crípticas como las que ofrecen los bancos centrales, las palabras importan, y las que pronunció Lagarde no son ninguna excepción. Afirmó también la banquera que estarían "particularmente atentos" a los efectos de segunda ronda. "Créanme, estamos examinando con enorme detenimiento cualquier indicio de que aparezcan", afirmó Lagarde. Este fenómeno surge cuando la inflación se propaga a través de la economía, provocando un aumento de los salarios que vuelve a impactar en los precios.

Más allá de las referencias a una posible subida de tipos, Lagarde dejó otra señal de endurecimiento al eliminar de su discurso la referencia a unos riesgos "más equilibrados" para la inflación y el crecimiento. Según explicó, el recrudecimiento del conflicto y el nuevo repunte de las materias primas han vuelto a inclinar la balanza hacia mayores riesgos inflacionistas.

Lagarde reveló, además, que el BCE recibirá antes de su reunión en septiembre una avalancha de nuevos datos y proyecciones de la economía de la Eurozona. "Recibiremos dos datos del IPC, uno sobre el PIB, dos PMI, y expectativas de salarios, entre otros datos", comentó la presidenta. Por ello, y dado el reciente recrudecimiento del conflicto entre Washington y Teherán, los analistas y expertos de mercado vaticinan una subida de tipos en septiembre.

El consenso de los analistas

Karsten Junius, economista jefe de J. Safra Sarasin Sustainable AM, considera que el BCE ha abierto "de par en par" las puertas a una subida en septiembre. "Lagarde explicó que el BCE prevé que la inflación se mantenga muy por encima de su objetivo hasta el primer semestre de 2027 y que el impacto total del encarecimiento de la energía todavía no se ha materializado", recuerda el economista.

"Seguimos esperando que el BCE vuelva a subir los tipos en septiembre", apunta el experto, incluso aunque los precios del petróleo regresen a los niveles anteriores a la guerra. Tampoco vemos motivos para que el BCE revierta estas subidas de tipos el próximo año, añade.

Felix Feather, economista de Aberdeen Investments, ve la situación más abierta, dependiente del curso que tome la situación en el estrecho de Ormuz. "Esta pausa podría ser el inicio de un periodo de estabilidad o la calma antes de la tormenta". Si una crisis de los precios de la energía de tal magnitud se mantuviera, sería demasiado grave como para que el BCE hiciera caso omiso de ella, por lo que volvería a subir los tipos en septiembre, apuesta el analista.

A Tina Fong, economista y estratega de Schroders, no le pilló por sorpresa la pausa en los tipos que ayer anunció el BCE, pues el consenso de analistas y el mercado la daba por descontado. "Los datos de inflación de junio han supuesto un respiro bienvenido, pero no son suficientes para que los responsables políticos den por ganada la batalla", alerta.

Fong recuerda que la inflación sigue por encima del objetivo prudencial del 2%, en el 2,8%, y percibe que el discurso del BCE en los últimos meses ha sido "relativamente agresivo". "Teniendo en cuenta todo esto, esperamos que el BCE suba los tipos un 0,25 % en septiembre", apostilla la economista, cerrando el cuórum sobre el próximo movimiento que se gestará en Fráncfort.