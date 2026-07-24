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Resultados semestrales

Almirall incrementa cerca de un 50% su beneficio en el primer semestre, hasta los 40 millones de euros

La compañía eleva un 7,5% sus ventas entre enero y junio, registrando un volumen de negocio de más de 600 millones de euros

Carlos Gallardo, consejero delegado de Almirall, en la Junta General de Accionistas de 2026

Carlos Gallardo, consejero delegado de Almirall, en la Junta General de Accionistas de 2026 / Almirall

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Paula Clemente

Barcelona

La farmacéutica catalana Almirall sigue acumulando pruebas de que su apuesta por convertirse en una empresa de referencia para el campo de la dermatología, está funcionando. La compañía llega a mitad de año habiendo incrementado un 7,5% sus ingresos respecto al mismo periodo del año pasado, y un 49,4% sus ganancias netas. Han sido 605,6 millones de euros, lo primero, y 39,6 millones de euros, lo segundo.

"Estos resultados están alineados con la trayectoria de crecimiento a largo plazo de Almirall y le permiten reiterar sus previsiones financieras para el conjunto de 2026, que contemplan un crecimiento de las ventas netas de entre el 9% y el 12%", añade la empresa en un comunicado. En él también concretan que prevén terminar el año con un 'ebitda' [beneficios antes de tener que restar determinados gastos como el pago de impuestos, amortizaciones...] de entre 270 y 290 millones de euros. También irían por buen camino en este aspecto, pues el de mitad de año se sitúa en los 150 millones de euros.

El crecimiento –ahonda el texto– viene principalmente impulsado por la evolución del negocio de dermatología en Europa, que ha incrementado sus ventas un 18% respecto al primer semestre del año pasado y se acerca ya a los 350 millones de euros. Su producto contra la dermatitis atópica ha vendido a nivel global el equivalente a 84 millones de euros (un 88% más) o el tratamiento de la psoriasis en placas, 125 millones de euros (un 10,5% más).

"Seguimos consolidando nuestra posición de liderazgo en dermatología médica y avanzando conforme a nuestra trayectoria de crecimiento a largo plazo, gracias a unos sólidos resultados en el primer semestre de 2026, impulsados por la evolución sostenida de nuestro negocio en Europa", analiza el presidente y consejero delegado de Almirall, Carlos Gallardo. "El crecimiento continuado de nuestras opciones terapéuticas biológicas para la dermatitis atópica y la psoriasis, junto con la contribución positiva del resto de nuestro portafolio en dermatología, refleja nuestra ejecución comercial y la estrecha colaboración que mantenemos con la comunidad médica", destaca el mismo, quien también enfatiza la inversión realizada en i+D.

"Nuestra inversión continuada en innovación, el avance de nuestra cartera de i+D y nuestras colaboraciones estratégicas nos permiten avanzar con confianza hacia el cumplimiento de nuestras previsiones para el conjunto del año y de nuestra ambición de crecimiento a largo plazo como referente líder en dermatología médica", completa.

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En este balance, la farmacéutica también ha aprovechado para explicar que ha llegado a un acuerdo con la empresa biotecnológica zaragozana Certest Biotech para colaborar en la investigación, desarrollo y la comercialización de nuevos tratamientos para dolencias dermatológicas.

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Fuente: El Periódico

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