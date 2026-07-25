Geely desembarca en Valencia para saltarse el arancel del 28,8 % que paga por los eléctricos puros

Geely ha desembarcado en Valencia para saltarse el arancel del 28,8 % que paga por los eléctricos puros que vende en la Unión Europea. Bruselas impuso en otoño de 2024 el arancel específicamente a los coches eléctricos chinos para proteger la industria del continente. La empresa china llega a Almussafes con dos coches SUV 100 % a pilas "con alta demanda" frente a los multienergía de Ford.

En octubre de 2024 entraron en vigor los aranceles de hasta el 35,3 % a la importación a la UE de vehículos eléctricos procedentes de China, aprobados por la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario aplica tarifas del 35,3 % al fabricante chino SAIC (MG y Maxus, entre otras marcas), del 18,8 % a Geely y del 17 % a BYD, durante un máximo de cinco años. A esos aranceles específicos se suma otro 10 % de la tarifa general, por lo que Geely paga ahora un 28,8 % por los eléctricos que produce en China y vende en Europa.

Los fabricantes chinos (líderes de la producción de eléctricos) han acelerado su instalación en Europa para esquivar esos aranceles y para reducir los costes logísticos. Consideran que España ofrece una ventaja competitiva frente a otros países del este de Europa por el precio contenido de la energía gracias a las renovables, la experiencia en la producción de automóviles (España es el segundo productor europeo), los costes laborales, la cadena de producción y las ayudas que está dispuesta a conceder la Administración para atraer a la industria de la automoción.

El embajador de la República Popular China en España, Yao Jing, ya reveló hace unos meses el interés de dos fabricantes de vehículos eléctricos por Valencia y destacó como puntos clave el puerto y el acceso a mano de obra cualificada. Además, los fabricantes valoran la industria auxiliar. Los directivos de Geely aseguraron en la presentación del acuerdo para compartir con Ford la factoría de Almussafes que tienen en cuenta la cadena valenciana de proveedores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el vicepresidente ejecutivo de Geely, Víctor Young. / Germán Caballero

Objeto de deseo

La factoría de Ford en Almussafes se había convertido en objeto de deseo de los grandes grupos de automoción chinos que buscan producir sus vehículos en Europa. Tres fabricantes del gigante asiático habían mostrado en los últimos meses su interés por ensamblar sus vehículos en la factoría de Ford.

El grupo automovilístico Changan también ha estado interesado en la factoría de Almussafes. Changan y Ford mantienen una alianza estratégica desde 2001 en China. Su vínculo principal es la empresa conjunta (joint venture) Changan Ford Automobile Co. donde ambas compañías poseen el 50 % de la propiedad.

El grupo chino analiza invertir 2.000 millones hasta 2030 para producir sus vehículos en Europa. La empresa barajaba hasta ahora tres opciones: hacer una fábrica de cero, comprar marcas y aprovechar la joint venture que tiene con Ford como finalmente ha hecho Geely.

MG

La tercera empresa que puso sus ojos en Valencia es MG, marca del grupo chino SAIC Motors. Una delegación de la marca estuvo varias veces entre julio y septiembre de 2024 en los suelos disponibles junto a la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y en los terrenos que interesaban a Tesla en Cheste para comprobar su potencial.

El grupo SAIC también habría contactado con Ford para intentar producir vehículos de MG en algunas de sus plantas en Europa, entre ellas la de Almussafes. Ford descartó esta opción y MG ha acabado en Galicia. La marca china invertirá cerca de doscientos millones de euros en unas instalaciones que generarán dos mil empleos y estarán operativas en 2028 y tendrá una capacidad máxima de ensamblaje de hasta 120.000 vehículos anuales.

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Chery

A nivel nacional, Chery fue el primer fabricante chino que materializó el interés por producir en España. El fabricante, propietario de las marcas Omoda y Jaecoo, entró el año pasado de la mano de su socio local Ebro EV Motors en la antigua planta de Nissan en Barcelona para ensamblar sus automóviles.