Volkswagen cambia el director de la gigafactoría en plena crisis con los proveedores

El grupo Volkswagen ha cambiado al CEO de PowerCo en España en plena crisis con los proveedores. La empresa ha sustituido a Andreas Rottmann por Ralf Schmid, que ya está trabajando en Valencia. El nuevo CEO de la filial de baterías de Volkswagen asume las riendas de la fábrica en medio de los continuos retrasos y el conflicto con la empresa surcoreana K-Ensol, que tenía el contrato para montar las salas blancas y secas (la zona más sensible e importante de la planta) y que ha mandado a parte de los trabajadores a Corea del Sur con el trabajo a medio hacer.

La producción de baterías debía arrancar el 26 de septiembre, pero ya es oficial que no se va a cumplir ese plazo porque las obras están retrasadas, como ha venido informando Levante-EMV en los últimos días. El motivo se debe a los problemas que está teniendo la multinacional alemana con sus proveedores, con los que acumula tensiones.

Andreas Rottmann asumió la dirección del proyecto valenciano en julio de 2024 en sustitución de Thomas Dahlem, que entró cuando PowerCo comenzó a operar en Valencia en 2022. Dahlem era el encargado del arranque de la planta y la empresa informó de que su relevo se debía a motivos personales.

Ralf Schmid / Levante-EMV.

Ralf Schmid proviene de la gigafactoría de baterías alemana de Salzgitter, que es la planta gemela de Sagunt y la primera de la compañía en el mundo. Hasta 2020 trabajaba como vicepresidente de la firma de la automoción Continental y hasta 2024 fue vicepresidente ejecutivo de electrificación del grupo Bosch. En octubre de 2024 entró en PowerCo en Alemania. Fuentes conocedores del nombramiento explicaron que se iba a oficializar en septiembre, pero Schmid ya lleva semanas trabajando en Valencia.

El relevo de Dahlem por Andreas Rottmann en pleno proceso de lanzamiento de la gigafactoría ya causó sorpresa entre los trabajadores de la compañía hace dos años. La llegada de Schmid ahora ha acrecentado el desconcierto entre la plantilla.

La compañía ha rescindido el contrato a la UTE formada por las empresas valencianas Pavasal, Becsa y Bertolín, que se encargaba de la urbanización interna de la gigafactoría. Los problemas comenzaron hace un año por los sobrecostes de la obra, pero la situación estalló esta primavera. El grupo Volkswagen ha adjudicado el final de la obra a OHLA.

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La multinacional alemana tiene un problema más grave con la finalización de las salas blancas, que es donde se ejecuta el 80 % de la producción de las celdas. Sin salas blancas no hay celdas. La firma coreana K-Ensol ha mandado a parte de sus trabajadores a Corea del Sur con el proyecto sin terminar y a cinco meses de la fecha teórica del arranque de la producción. Varias fuentes ajenas al grupo alemán de automoción han coincidido en que la relación entre la empresa que se dedica al montaje de las salas blancas (donde se acomete casi todo el proceso productivo de las celdas para el coche eléctrico) y PowerCo (filial de baterías de VW) “está en revisión”.