Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio forestal La VallFallecido incendio ManisesSemáforos IAVolkswagenZevraTrump-Ferran TorresDGT
instagramlinkedin

EL CAMPO

Abandono de campos e incendios

Rircardo Bayo (UPA-PV): «La Generalitat Valenciana sigue sin abordar el abandono agrario como una prioridad estratégica de su política forestal»

Ricardo Bayo, secretario general de UPA-PV

Ricardo Bayo, secretario general de UPA-PV / Miguel Ángel Montesinos / LEV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RIRCADO BAYO | UPA-PV

València

Cada verano la Comunitat Valenciana vuelve a mirar al monte con preocupación. Esperamos que no llegue el próximo gran incendio, lamentamos las hectáreas quemadas y debatimos sobre medios de extinción. Pero seguimos ignorando la verdadera raíz del problema.

No es el monte el que se está llenando de combustible, es el campo el que se está vaciando de personas. La Comunitat Valenciana es la comunidad autónoma con mayor superficie agraria abandonada de España. Son cerca de 180.000 hectáreas que hace apenas unas décadas estaban cultivadas y que hoy acumulan maleza, conectan masas forestales y aumentan el riesgo de incendios cada vez más virulentos. Donde antes había agricultores y ganaderos gestionando el territorio, hoy hay abandono.

Un campo cultivado no solo produce alimentos. Actúa como cortafuegos natural, reduce la carga de combustible vegetal, mantiene caminos, fija población y genera actividad económica. Cada explotación que desaparece debilita nuestros pueblos y hace el territorio más vulnerable. La mejor política forestal no empieza cuando despega un helicóptero; empieza cuando un agricultor puede seguir viviendo dignamente de su trabajo. Sin embargo, la Generalitat Valenciana sigue sin abordar el abandono agrario como una prioridad estratégica de su política forestal. Se habla de prevención, pero se destinan muchos más esfuerzos a combatir las consecuencias que a resolver las causas. Mientras la agricultura pierde rentabilidad y el relevo generacional se desvanece, miles de hectáreas continúan abandonándose año tras año.

No podemos combatir los incendios únicamente desde el aire. La prevención se construye sobre el terreno, con agricultores, ganaderos y un medio rural vivo. Invertir en la rentabilidad de las explotaciones, apoyar la ganadería extensiva y facilitar que los jóvenes se incorporen al sector también es hacer política forestal. Probablemente, la más eficaz de todas.

Noticias relacionadas

Defender la agricultura valenciana no es solo defender un sector económico. Es proteger nuestros montes, preservar la biodiversidad, mantener vivos nuestros pueblos y reducir el riesgo de los grandes incendios del futuro. Porque los incendios no empiezan con una cerilla. Empiezan mucho antes, cuando dejamos que el campo se quede sin agricultores y sin ganaderos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local de Xàtiva y el SAMU salvan la vida de una bebé de un año que dejó de respirar en el Centro Comercial Plaza Mayor
  2. València instala semáforos 'foto-rojo' en los cruces más peligrosos
  3. Catalá anuncia que instalará las primeras sombras para soportar las olas de calor de València en dos plazas
  4. El poniente disparará el termómetro hasta los 37 grados el fin de semana antes del alivio térmico
  5. Parcent registró anoche la temperatura más alta de toda la C.Valenciana: Estos son los municipios que superaron los 33ºC de madrugada
  6. Consuelo Císcar y Yoko Ono, juntas en Portugal
  7. El radar que más multas pone en España está en Valencia: más de 90.000 en un año
  8. La tercera ola de calor se cierra con una máxima de 43,9 grados y una sensación anómala por encima de 63,1 grados

Eduardo Nagore, dermatólogo especializado en melanoma: "Cada piel tiene, por genética, un límite. Es mentira eso de que la puedes entrenar"

Eduardo Nagore, dermatólogo especializado en melanoma: "Cada piel tiene, por genética, un límite. Es mentira eso de que la puedes entrenar"

La Feria de Julio concluye con una Batalla pendiente del termómetro

La Feria de Julio concluye con una Batalla pendiente del termómetro

Calor extremo: los agricultores se pasan a la noche

Calor extremo: los agricultores se pasan a la noche

El PP de Ontinyent pide revisar todas las farolas de la recién remodelada plaza de la Concepció tras caer una con el montaje de la iluminación festiva

El PP de Ontinyent pide revisar todas las farolas de la recién remodelada plaza de la Concepció tras caer una con el montaje de la iluminación festiva

El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas

El avance sin control del fuego de la Vall d’Uixó pone en vilo a 50.000 personas

La viñeta de hoy

La viñeta de hoy

Los embalses desafían al calor extremo y alcanzan su mejor nivel para un mes de julio desde 2022

Los embalses desafían al calor extremo y alcanzan su mejor nivel para un mes de julio desde 2022

Vicent Andrés, director de Proyecto Hombre: "Las adicciones se han normalizado y ya no generan la alarma social de los años 80"

Vicent Andrés, director de Proyecto Hombre: "Las adicciones se han normalizado y ya no generan la alarma social de los años 80"
Tracking Pixel Contents