Resuinsa, la empresa que ha hecho la vida más cómoda a la selección de fútbol

Resuinsa es la empresa valenciana proveedora de los textiles y ropa de cama que equiparon las habitaciones donde se alojó la selección española de fútbol durante su concentración en México. El combinado nacional durmió entre sus sábanas y toallas en el hotel JW Marriott Guadalajara. "El secreto mejor guardado del equipo español no está solo en la táctica, ni en el talento, ni en el esfuerzo. También está en el descanso. También está entre sábanas", cuenta el director general de Resuinsa, Félix Martí, tras concluir el campeonato del mundo de fútbol que ha ganado el combinado entrenado por Luis de la Fuente.

“Cuando vestimos un hotel de estas características no pensamos solo en cómo se ve una habitación, sino en cómo se vive. Cada tejido debe responder al descanso del huésped y, al mismo tiempo, mantener sus prestaciones lavado tras lavado”, explica Martí. México representa el 10% del negocio de la valenciana Resuinsa tras duplicar su actividad desde 2021. La compañía supera los 1.000 clientes en el país y consolida su presencia en establecimientos hoteleros de referencia como el JW Marriott Guadalajara.

A finales de los años 90, durante un viaje, Félix Martí Sempere recibió una llamada inesperada desde Panamá. Un cliente necesitaba equipar un hotel y tomó nota del pedido en el soporte más improvisado que tenía a mano, una servilleta de papel. Aquella operación, que en ese momento parecía una venta más, acabó convirtiéndose en el primer paso de la expansión internacional de la compañía.

Trayectoria empresarial

Lo que comenzó con una servilleta dio paso a una estrategia de crecimiento sostenido que hoy sitúa a Resuinsa en más de 150 países de los cinco continentes y convierte a la exportación en uno de los pilares de su actividad. Más allá de la anécdota, la historia refleja una forma de entender la empresa que ha acompañado a la compañía, la de escuchar al cliente, detectar oportunidades y responder con eficacia. La compañía valenciana cerró 2025 con una facturación superior a los 51 millones de euros. Del total del negocio, el 60% corresponde al mercado nacional y el 40% a la actividad internacional, con América como principal destino exterior.

Los orígenes del grupo empresarial de lo que hoy es Resuinsa comenzaron en 1926.El abuelo del actual diretor general regresó a su localidad natal, Montaverner, tras formarse como tejedor en Barcelona, donde llegó en un buque llamado 'Esperanza' y con 5 pesetas en el bolsillo. Y volvió con un conocimiento adquirido durante años de aprendizaje y con la idea de levantar su propio proyecto textil. Con unas primeras máquinas de tejer y una apuesta basada en el trabajo, la especialización y la mejora continua, puso los cimientos de una empresa familiar que, un siglo después continúa desarrollando su actividad desde la Comunitat Valenciana.

Aquella primera empresa se dedicó a la fabricación de punto y toallas, pero pronto comenzó a crecer de la mano de la segunda generación. Félix Martí Olivares, ingeniero textil, impulsó la integración de todas las fases del proceso productivo, desde la hilatura hasta la confección, una decisión poco habitual en la industria de la época que permitió fortalecer el proyecto empresarial y prepararlo para afrontar nuevos retos. Además, ayudó a dinamizar la economía de una comarca en la que el textil era uno de sus pilares.

Evolución

La evolución de la compañía ha ido siempre ligada a la del propio sector. Si el turismo español fue profesionalizándose y ganando peso en la economía, Resuinsa hizo lo mismo desde la industria textil. En 1976, cuando la mayoría de productos destinados a hoteles seguían procediendo del ámbito doméstico, la empresa tomó una decisión pionera: crear una compañía especializada exclusivamente en textiles para hostelería. Aquella apuesta respondía a una convicción sencilla pero adelantada a su tiempo, ya que los hoteles necesitaban soluciones diseñadas específicamente para su actividad.

Félix Martí , CEO de Resuinsa. / Levante-EMV

Desde entonces, la historia de Resuinsa ha transcurrido en paralelo a la internacionalización del turismo español. A medida que las cadenas hoteleras crecían y se expandían fuera de nuestras fronteras, la compañía las acompañó en ese proceso, desarrollando productos específicos para un sector cada vez más exigente y exportando desde la Comunitat Valenciana conocimiento, innovación y especialización.

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El actual CEO de Resuinsa considera que "cumplir 100 años solo es posible cuando se tuvo antes la visión de empezar algo con sentido. Si mi abuelo nos inició en una actividad manufacturera e innovadora en aquel entonces, quienes vinieron detrás, el resto de la familia con mi padre a la cabeza, reconocieron el potencial de la hostelería cuando otros ni se lo planteaban. Ellos sembraron las bases, pusieron la mirada lejos y, sobre todo, mantuvieron el rumbo con esfuerzo y coherencia. Resuinsa Group avanza con paso firme gracias a quienes se atrevieron a abrir el camino. Este centenario es, ante todo, suyo”, concluye.