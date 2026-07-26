La factoría de Ford Almussafes volverá a los niveles máximos de producción de hace dos décadas

La factoría de Ford en Almussafes volverá a los niveles máximos de producción que alcanzó hace dos décadas con la entrada de la empresa china Geely. La firma fundada por Li Shufu (un industrial conocido como el Henry Ford chino) quiere exprimir al máximo la producción de la planta con dos eléctricos puros que se suman a tres vehículos que fabricará Ford. La planta ha vivido una travesía por el desierto desde la pandemia, pero su futuro ahora ha dado un giro radical.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, confirmó en la presentación de la alianza con Geely para compartir la propiedad de la factoría (que queda al 66 % en manos estadounidenses y al 34 % en chinas) que en cuanto lleguen los nuevos modelos se reforzará la plantilla, aunque no precisó los números. Las dos empresas aseguran que la nueva Almussafes tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año.

Ford Almussafes llegó a tener 10.884 trabajadores en 1990 y ahora da empleo a 4.296 tras los recortes de los últimos años. La plantilla está ilusionada con que, gracias a la carga de trabajo que va a recibir la planta, se recupere el tercer turno.

Otros tiempos

El 18 de octubre de 1976 salió de la cadena de montaje de Almussafes la primera unidad del modelo Fiesta. La factoría logró el pico de producción en 2004 con 449.000 vehículos en un momento en que se fabricaban modelos de Ford y el Mazda 2 de la compañía nipona Mazda.

A finales de los setenta la compañía estadounidense ya fabricaba cerca de 200.000 vehículos al año de su modelo Fiesta, cifra que aumentó en los ochenta con la llegada del Escort. En la década de los noventa la producción escaló hasta los 361.000 automóviles tras los lanzamientos del Ka y el Focus y, en la primera década del siglo XXI, se rompió la barrera de las 400.000 unidades al año.

En la segunda década del siglo también se llegó a picos de 417.000 vehículos (en 2017) y todo empezó a torcerse con la pandemia y la revolución de los eléctricos. Carlos Faubel, presidente del comité de empresa de Ford, recordó el calvario que han sufrido los trabajadores desde 2020 con los constantes ERE.

La hemeroteca reciente, de hecho, refleja un paulatino retroceso en el volumen de fabricación en Almussafes. En 2024 la cifra se situó en 120.000 vehículos, 219.600 en 2023 y alrededor de 233.000 en 2022. En cuanto a motores, la cifra con la que Ford cerró el año 2025 -según los datos de UGT- es de 170.365 unidades frente a los 269.300 de 2024, es decir, un 36,7 % menos.

Ford Almussafes pasó en apenas tres años de ser una planta con una gama diversificada a sostenerse con un solo modelo. Entre 2022 y 2024, la factoría valenciana fue apagando una a una varias líneas históricas: primero el Mondeo, después los monovolúmenes S-Max y Galaxy, y finalmente Connect. Actualmente, el Kuga es el único vehículo que sigue saliendo de sus instalaciones.

Con estas salidas de modelos, la fábrica de Ford en Almussafes fue de las plantas de España que más coches dejó de producir en los últimos años, solo por detrás de Nissan en Barcelona y Stellantis en Madrid y Zaragoza. Nissan cerró sus puertas en Barcelona en 2021 con una fabricación de 394.000 unidades. Stellantis dejó de montar en Madrid y Zaragoza 216.554 unidades en cuatro años. Renault, por su parte, cesó de fabricar el Kadjar que se quedó en 85.600 unidades. Mientras, Volkswagen perdió las más de 36.000 unidades del Polo en Navarra en 2024. En el conjunto nacional, España ha perdido 12 modelos de coches en cinco años con una media de 300.000 unidades al año.

Ford Almussafes terminó 2025 como el peor ejercicio productivo de sus 50 años de historia en Valencia. Lo hizo con 98.500 vehículos fabricados, una sustancial caída (de alrededor del 18 %) respecto a los 120.000 de 2024, una tendencia a la baja que se espera también para este próximo año, cuando las previsiones estiman 90.000 vehículos para 2026 (-8,6 %).

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Futuro

La joint venture se formalizará en el primer semestre de 2027 y los nuevos modelos comenzarán a producirse a partir de 2028. Los cinco coches que se van a fabricar en Almussafes son el actual Kuga, el nuevo Bronco confirmado hace un mes, un nuevo crossover de Ford que será multienergía y los dos eléctricos puros de la marca Geely. El presidente de Ford Europa ha insistido durante la presentación del acuerdo en que la nueva factoría de Almussafes se resume en "un equipo, dos marcas y cinco productos".