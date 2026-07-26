Maria Isabel Moreno: La primera mujer al frente de la cooperativa Consum

María Isabel Moreno (Benetússer, València, 1960) es la primera mujer que ocupa el sillón presidencial en la historia de Consum, cooperativa valenciana fundada en 1975 fuertemente implantada en el competitivo negocio de las grandes cadenas regionales de supermercados de España. Tiene presencia en Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Murcia, así como en Aragón y parte de Castilla-La Mancha y Andalucía. En breve llegará a Madrid. La nueva timonel sustituye en el cargo a Francesc Llobell, máximo responsable de la firma de la economía social durante los últimos 16 años. Y toma el mando del consejo rector de una entidad con 5 millones de socios-clientes y más de 23.000 socios-trabajadores.

Casi toda su trayectoria empresarial ha estado vinculada a Consum. "Cuando entré en la tienda de Catarroja -recuerda- que fue la segunda del grupo, vivíamos el pleno auge del cooperativismo valenciano". Desde aquel destino realizaba prácticas en Florida Universitaria -un centro docente vinculado al ámbito cooperativo- con estudiantes en distintos puestos. Dice que en aquellos tiempos todos cobraban lo mismo.

Una firma con valores

"Descubrí en Consum una organización con valores muy sólidos y una forma diferente de entender el negocio", apunta María Isabel Moreno. De aquella tienda se trasladó a las oficinas centrales, donde tan solo había un equipo del que forman parte cuatro profesionales. Destaca que le atrajo especialmente su modelo de gestión, donde las personas están en el centro de las decisiones y donde el crecimiento económico va de la mano del compromiso social. Recuerda que aprovechaban los rollos de papel en las calculadoras por las dos caras. Para ahorrar costes.

Su localidad natal, Benetússer, quedó arrasada por la fatídica dana de octubre de 2024. Pero ha salido adelante. Ser la primera mujer que toma el mando de esta gran firma de la distribución comercial lo lleva con "enorme ilusión y también con una gran responsabilidad", explica. Además, sostiene que está orgullosa de representar un avance tan significativo, fruto del trabajo de muchas personas "que han contribuido a construir una organización más diversa e inclusiva". Esta cooperativa siempre ha apostado por el talento sin distinción. Buena prueba de ello, es que más del 73% de la plantilla son mujeres.

Desde su nueva atalaya afirma que Consum seguirá impulsando medidas que favorecen el equilibrio entre la vida personal y profesional, porque considera que el bienestar de las personas "repercute directamente en la calidad del trabajo, el compromiso y el desarrollo profesional. Es una apuesta estratégica y también una cuestión de coherencia con nuestros valores", puntualiza.

Perspectiva equilibrada

María Isabel Moreno es una gran lectora, especialmente de novelas. Y le gusta el teatro. Dice que también disfruta pasando tiempo con su familia y amigos, además de "viajar todos los sitios por los que puede. Son momentos que le ayudan a desconectar y a mantener una perspectiva equilibrada de las cosas" agrega. En su opinión, trabajar en un supermercado permite conocer de primera mano la realidad del negocio, entender la importancia del trabajo en equipo y valorar el esfuerzo diario de quienes están en contacto directo con los clientes. Es un valor que comparte con el director general de la cooperativa, Antonio Rodríguez, principal ejecutivo de la firma valenciana. El haber pasado por distintos departamentos le da esa visión general que acerca mucho al día a día de los clientes y los compañeros de trabajo.

Noticias relacionadas

María Isabel Moreno se muestra satisfecha de que cada vez más mujeres accedan a puestos de responsabilidad y aporten talento, liderazgo y nuevas perspectivas a las organizaciones. "Lo importante, es seguir generando entornos donde todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse profesionalmente, y donde el mérito y la capacidad sean los factores decisivos", asegura. "Las cuotas pueden ser herramientas útiles en determinados momentos, para acelerar cambios que, de otro modo, podrían tardar mucho más en producirse. Pero el verdadero éxito llegará cuando la presencia de mujeres en los órganos de dirección responda de forma natural al talento disponible y forme parte de la cultura de las organizaciones", concluye.