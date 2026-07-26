Una nueva generación de paneles ultraligeros busca revolucionar el transporte

La reducción del peso de los vehículos, la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de materiales más sostenibles son algunos de los principales retos del sector del transporte. Para dar respuesta a estos desafíos nace Superpan, un proyecto liderado por Birka Composites en colaboración con el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) y el centro tecnológico Ideko.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar una nueva generación de paneles reforzados multidireccionales para estructuras de transporte, combinando nuevos materiales y procesos de fabricación avanzados con el fin de obtener soluciones más eficientes y sostenibles.

El proyecto parte de la importancia de reducir el peso de los vehículos para disminuir el consumo energético y las emisiones. Aunque los materiales compuestos ya representan una alternativa por su elevada resistencia y menor peso frente a los metales, sus procesos de fabricación siguen presentando limitaciones, como la complejidad, los elevados costes y la dependencia de operaciones manuales.

Superpan busca superar estas barreras mediante el desarrollo de soluciones más eficientes y automatizadas. Según Manuel Guerrero, de Birka, la idea es avanzar hacia materiales que permitan reducir el peso de las estructuras sin comprometer su seguridad ni su rendimiento.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la incorporación de materiales con mayor potencial de reciclaje. La iniciativa apuesta por soluciones termoplásticas, que facilitan la reciclabilidad de los materiales compuestos al final de su vida útil y favorecen una producción alineada con los principios de la economía circular. Además, adapta los procesos de fabricación tradicionales con resinas termoestables y trabaja para reducir el consumo energético durante la producción.

Ámbito industrial

En el ámbito industrial, Superpan incorpora tecnologías de fabricación automatizada como el dual pullbraiding (DPB), tecnología patentada por Birka, y el curado de preimpregnados mediante radiación ultravioleta (UV). También integra sistemas de control en la línea de producción para obtener datos del proceso, mejorar el control de calidad, reducir defectos, aumentar la productividad y facilitar la escalabilidad de la fabricación.

Aimplas aporta su experiencia en materiales poliméricos, reciclabilidad, caracterización y validación, mientras que Ideko contribuye con su conocimiento en fabricación automatizada y digitalización industrial. La colaboración entre las tres entidades busca acelerar la transferencia de los resultados al mercado.

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Superpan forma parte del programa de Colaboración Público-Privada 2023, financiado por la Agencia Española de Investigación (AEI) y cofinanciado por la Unión Europea, con el objetivo de contribuir al desarrollo de una industria del transporte más eficiente y sostenible.