Economía.- Agricultores advierten de la "grave" afección del incendio de Vall d'Uixó (Castellón) en campos y granjas

AVA-Asaja pide ayudas para recuperar las explicaciones y un "cambio" en las políticas agrarias y de prevención

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte de que el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) está afectando de "manera grave" a numerosos campos, invernaderos y granjas, así como vehículos agrarios, maquinaria, casetas de aperos e infraestructuras de riego.

La organización agraria ha explicado que el fuego está afectando sobre todo a cultivos de naranjos, aunque también de aguacates, níspero, olivar, almendro o viña. También está afectando a instalaciones de hortalizas, flores y plantas ornamentales y ha obligado a los ganaderos a desplazar los animales a otras explotaciones a salvo del fuego y el humo.

Igualmente, el incendio también está impidiendo que los agricultores puedan acudir a sus huertos a realizar las labores pertinentes, "lo que agrava los efectos negativos de estas condiciones climáticas extremas", ha avisado AVA-Asaja en un comunicado.

La asociación ha manifestado su "apoyo y solidaridad" a todas las personas damnificadas por el incendio que sufre la mitad sur de la provincia y ha reconocido el trabajo de los efectivos de extinción, servicios de emergencia, ayuntamientos, voluntarios y vecinos que continúan luchando contra las llamas.

AYUDAS Y "UN CAMBIO EN LAS POLÍTICAS"

La organización agraria ha reclamado a las administraciones una línea excepcional de ayudas para compensar las pérdidas en el sector agropecuario y procedimientos ágiles que permitan recuperar cuanto antes la actividad de las explotaciones.

A largo plazo, AVA-Asaja pide "un cambio en las políticas agrarias y de prevención de incendios forestales, que ponga el acento en la supresión de restricciones al acceso de ganado a los montes y otras trabas administrativas, una gestión forestal activa con suficiente presupuesto que reduzca la vegetación a través de medios mecánicos --incluso maquinaria agrícola-- y de ganadería extensiva de pastoreo, y medidas de apoyo para garantizar una rentabilidad duradera de las explotaciones agrarias que contribuya a generar economía y evitar el despoblamiento rural".

En palabras del responsable comarcal de AVA-Asaja en La Plana Baixa, Roberto Vicent Ferrandis, "el exceso de material combustible en los bosques, los barrancos y los campos abandonados espolea el fuego, mientras que los huertos cultivados han vuelto a demostrar que son los mejores cortafuegos naturales".

Noticias relacionadas

"Algunos campos e invernaderos se han quemado totalmente. En otros solo hay que lamentar daños en las primeras hileras de árboles. Hay granjas que se han salvado por los pelos. Esto da miedo. No podemos seguir con estas políticas", ha denunciado.